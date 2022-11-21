Ни огненные валы, ни ракетный террор нас не одолели: почему Украина побеждает

21 ноября Украина отмечает День Достоинства и Свободы. Это не случайный день – именно 21 ноября начались две украинские революции.

21 ноября 2004 – начало Оранжевой революции, а 21 ноября 2013 – начало Революции Достоинства. 24 канал чествует память всех украинских героев и вспоминает сложный и тернистый путь к свободе.

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Право на восстание

Эти события доказали, что Украина и украинцы никогда не будут повиноваться тирании, не склонят голову перед тираном и будут защищать свою волю до последнего.

Право определять и изменять конституционный строй в Украине принадлежит исключительно народу и не может быть узурпировано государством, его органами или должностными лицами. Никто не может узурпировать государственную власть,

– статья 5 Конституции Украины определяет право народа на восстание.

Готовность силой защищать свою свободу и достоинство – важная черта характера украинцев. Так было всегда.

В отличие от соседней России, слова о том, что "носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ" – это не пустая графомания и презирать ее нельзя. Если ты делаешь это – будь готов бежать с позором в Ростов.

Историческая правда

То же самое касается и внешней угрозы. Украине очень не повезло с северным соседом – имперская Россия сделала частью своей национальной идеи мечту о захвате Украины и планомерно реализовывала ее на протяжении многих веков. Силы были неравными, однако, украинцы не повиновались и всегда давали отпор.

Не забывайте Как Москва уничтожала Украину и украинцев

Так было 500 лет назад, когда украинцы, литовцы, белорусы и татары объединились, чтобы разгромить московскую орду в битве под Оршей.

Битва под Оршей / холст немецкого художника Ганса Креля / иллюстрация Cyfrowe Muzeum Narodowe w Warszawie

Так было и во времена Казачества, когда украинское войско гетмана Выговского вместе с союзниками-крымцами уничтожили элиту армии оккупантов-московитов в битве под Конотопом в июле 1659 года.

Так было и в последующие годы. Украинцы хорошо помнят преступления россиян на нашей земле: резню в Батурине, разрушение Сечи и превращение свободных людей в рабов, попытки уничтожения украинского языка и культуры и попытки превратить свободных украинцев в покорных малороссов.

Украинцы ничего не забыли и в 1917 году, когда поднялись на новый бой за свободу и достоинство. Он длился больше десяти лет. И даже после того, как только что восстановленную украинскую государственность уничтожил российский сапог, мы не покорились и продолжили борьбу. В 20-х и начале 30-х годов 20 века украинцы не раз восставали против тирании Москвы. А в Кремле, чтобы подавить сопротивление, прибегли к новому геноциду – Голодомору.

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Жертвами сталинского террора стали миллионы украинцев. Впрочем, сломить дух свободных людей не мог даже Сталин. Борьба за Свободу продолжилась и в годы Второй мировой, в украинских лесах упорное вооруженное сопротивление длилось до середины 50-х.

Украинские титаны духа с достоинством жертвовали собой ради Украины и ее воли. Василий Стус, Петр Григоренко, Левко Лукьяненко, Вячеслав Черновол, Алла Горская, Олекса Тихий и многие другие герои сознательно отказались от сытой советской жизни ради борьбы. Некоторые заплатили за свои убеждения собственной жизнью.

Эстафету подхватила молодежь. В 90-м впервые полем битвы за Свободу и Достоинство стал Майдан – будущий Майдан Незалежности. Там же произошла закалка героев Революции на граните.

Все жертвы оказались не напрасными – в 1991 году независимость Украины была восстановлена.

Борьба продолжается

К сожалению, хищный сосед не отказался от захватнических планов по Украине. Для России независимость Украины была и остается геополитической катастрофой.

В Москве по-прежнему считают, что без Украины невозможен имперский российский проект, а потому чуть ли не с первых дней восстановления украинской независимости, возобновилась гибридная война России против нашего государства. Она имела разные формы и фронты.

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Россия всеми силами пыталась снова покорить украинцев. Для этого в ход шли телевидение, звезды эстрады и кино, шантаж газом и продуктовые войны, разборки относительно Черноморского флота, провокации, теракты, активизация пятой колонны и агентов влияния, подкуп элит и медийные атаки.

Для покорения Украины даже был создан собственный "маньчжурский кандидат" — Янукович. Вместе с ним Россия запустила технологию сегрегации Украины и раздел ее на части.

Российский политтехнологичный проект провалился и в 2004, и в 2014 годах. Тогда Россия отважилась на прямую агрессию. Весной 2014 года россияне оккупировали Крым и часть Донбасса. Вопреки ожиданиям России и прогнозам всего мира Украина не покорилась, в страшных боях 2014 и 2015 годов появилась новая украинская армия. Героическая оборона Донецкого аэропорта стала легендой и образцом стойкости и мужества украинцев.

Последняя битва

24 февраля 2022 года начался новый этап противостояния. Россия обрушила на украинцев всю свою мощь и мощность "второй" армии мира. Российские ракеты и снаряды упали на мирные украинские города и деревни. И снова, вопреки всем прогнозам Украина не покорилась злейшему врагу, выстояла и нанесла ответный удар. А потом еще один. И еще много раз.

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День Достоинства и Свободы сегодня украинцы встречают, как и положено — с высоко поднятой головой. В преддверии вторжения никто на Западе не давал нам и недели, а россияне вообще планировали уже за 3 – 4 дня парад на Крещатике. Никто кроме нас.

Сейчас уже ни у кого в мире нет сомнений, что мы будем биться до последнего, до победы. Нет иллюзий и у россиян. Сейчас Россия потеряла большую часть своего войска и всю современную технику. Ни огненные валы, ни ракетный террор, ни открытый геноцид и депортации не сломили украинцев.

Можно иметь достоинство, но не иметь свободы. Можно иметь свободу, но не быть достойным ее. Это ценности, которые лучше всего раскрываются только вместе. Вот почему сегодняшний день имеет двойное имя. Потому что у Украины есть и то, и другое. И мы не даем врагу их у нас отобрать. Не только сегодняшний – каждый наш день сейчас защищают и творят достойные и свободные люди. Пусть так остается и после нашей победы,

– президент Зеленский объяснил, почему для Украины так важны Свобода и Достоинство.

Непокоренные

Сегодня Украина побеждает Россию и освобождает захваченные врагом украинские земли. Да, это дается страшной ценой. За освобождение Киевкой, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей отдали свои жизни тысячи лучших сыновей Украины.

Их имена навсегда останутся в истории, они уже встали в ряд с именами князя Святослава, гетманов Сагайдачного и Хмельницкого, полковника Болбочана, генерала Емельяновича-Павленко, Романа Шухевича и многих других героев, которые не жалели "душу и тело за нашу свободу ".

Их именами назовут школы, улицы и проспекты во Львове, Тернополе, Киеве, Херсоне, Мариуполе, Донецке, Луганске и Ялте. Благодаря их жертве и подвигу последующие поколения украинцев будут знать истинную цену Свободе и Достоинству.