"Ничего говорить не буду": как в суде вел себя 16-летний виновник ДТП в Луцке

Несовершеннолетний водитель, признавший вину в совершении жуткого ДТП в Луцке, на суде отказался говорить. От камер лицо он прятал за маской и под капюшоном.

В течение заседания 16-летний горе-водитель отвечал только на вопросы судьи. В то же время рассказывать, как его задерживали, юноша отказался.

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Он заявил, что ничего не помнит. Только вроде вспоминает, что лежал возле машины, а кто-то его бил. Парень начал уверять, что синяки у него – якобы совсем не от ДТП.

Также юноша не ответил, сожалеет ли он о содеянном.

Я ничего не буду говорить. Я сказал, что ничего говорить не буду. Потому что не хочу. Еще какие-то причины надо,

– подчеркнул парень.

Детали ДТП в Луцке

Несовершеннолетний водитель в Луцке с друзьями на авто убегали от полиции. Свои опасные развлечения компания снимала на видео и делилась ими в сети.

Когда прозвучало требование остановиться, водитель двинулся на красный свет и въехал в прохожих.

В результате ДТП пострадали 6 человек, среди них 5-летний мальчик.

Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Ей прооперировали ногу.

Горе-водителю избрали меру пресечения в виде 2 месяцев домашнего ареста.

Суд избрал меру пресечения виновнику жуткого ДТП в Луцке: смотрите видео

Сообщение из телеграма "Лучаны":

"Ничего говорить не буду": как в суде вел себя 16-летний виновник резонансного ДТП в Луцке

В течение всего заседания Дмитрий Рудюк прятал лица от камер журналистов за маской и под капюшоном. Говорить с представителями СМИ он отказывался, и отвечал только на вопросы судьи. В частности, судья попросил рассказать, как его задерживали.

"Я совсем не помню. Только помню, уже когда лежал возле машины и меня кто-то ногами бил. У меня синяки не от ДТП", – сказал парень судье.

На вопрос присутствующих, сожалеет ли он о содеянном, подсудимый отказался отвечать.

"Я ничего не буду говорить. Я сказал, что ничего говорить не буду. Потому что не хочу. Еще какие-то причины надо?", – говорил подросток.