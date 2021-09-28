Ничего критичного нет, – в "Слуге народа" прокомментировали отношения с Разумковым
Источник:24 канал
Еще не все министры получили свои приглашения в Трускавец. Вполне вероятно, что спикера Дмитрия Разумкова могут пригласить.
Ведь основные мероприятия начнутся в пятницу, 1 октября. Об этом в эфире 24 канала сказала народный депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец.
Важно Будет серьезный разговор, – "слуга" рассказала, чего ожидать от визита Зеленского в Трускавец
Разумков может появиться в Трускавце
По ее словам, не стоит говорить предварительно о том, что председателя Верховной Рады не пригласили. Потому что ситуация еще может измениться.
На сегодня ничего критического в отношениях с господином Разумковым нет точно,
– отметила Мошенец.
Она пояснила, что с Разумковым происходит абсолютно нормальная дискуссия в рабочем режиме. В частности он проводит активно встречи.
К теме Разумкова не пригласили, потому что заседание фракции – это не свадьба, – Корниенко
"Мне бы хотелось, чтобы (собралась – 24 канал) вся наша команда в том составе, в котором она была 2 года назад. Наши внутренние распри должны быть внутри, за дверью", – сказала нардепка.Кстати говоря! Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Разумкова не пригласили, потому что он, мол, не является членом фракции.
В "Слуге народа" прокомментировали отношения с Разумковым: смотрите видео
Отставка Разумкова и отношения спикера со "слугами"
- В СМИ все активнее распространяются слухи о возможной отставке спикера Рады.
- В "Слуге народа" считают распространение таких мыслей манипуляцией.
- В феврале появилась информация, что Разумкова могут заменить на Руслана Стефанчука.
- Арахамия считает, что "точкой невозврата" в отношениях со спикером могло бы стать его сопротивление закону о статусе олигархов.
- В то же время глава партии "Слуга народа" заявил, что действия Разумкова некомандные. Поэтому в будущем может вмешаться президент.