Ничего не изменится, – Верещук о визите Меркель в Россию

Перед встречей Ангелы Меркель с Владимиром Зеленским, канцлер Германии поедет с рабочим визитом в Москву. Однако это ничего не изменит.

Об этом в программе "Перекрестный допрос" с Дмитрием Гнапом и Екатериной Соляр рассказала нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук. По ее словам, Меркель хорошо понимает, что именно Россия воюет с Украиной и мы должны это доказывать.

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Германия не будет на стороне Кремля

Верещук рассказала, что в вопросе формулы Штайнмайера Германия не может быть на стороне России. Все потому, что она – государство-агресор.

Формула Штайнмайера – комплекс мероприятий, направленный на урегулирование ситуации на Донбассе. Она предусматривает проведение выборов на оккупированных территориях, согласно украинскому законодательству и под наблюдением ОБСЕ.

По мнению депутата, Кремль в любом случае просто шантажирует Украину. В частности, Россия не признает себя стороной конфликта и в этом заключается корень зла. Верещук считает, что надо давить на Россию и требовать от нее признать свою ответственность за происходящее на Донбассе.

В то же время визит Меркель в Россию не будет иметь важных для Украины последствий.

Она (Меркель – 24 канал) приедет туда, но ничего не изменится,

– отметила нардеп.

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