Ничего нового Bellingcat не нашел, – член ВСК Жмеренецкий

В отчете Временной следственной комиссии четко указали, что работа правоохранительных органов неудовлетворительная. В ВСК отметили, что многие выводы их отчета схожи с выводами расследования Bellingcat.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал член ВСК и нардеп от "Слуги народа" Алексей Жмеренецкий. По его словам, ВСК считает недостаточным сотрудничество между разными правоохранительными органами и разведкой, недостаточно опрошены свидетели.

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"Есть определенные претензии. ВСК в своем отчете просит, чтобы Офис генерального прокурора поставил на отдельный контроль продолжение этой работы, чтобы можно было исправить и доработать эти расследования", – сказал депутат.

Сенсации не было

Жмеренецкий заверил, что деятельность Bellingcat никак не была связана с деятельностью украинских правоохранительных органов. Это потому, что они работают на базе открытых материалов и свидетельств.

То есть ничего нового, какой-то инсайдерской информации Bellingcat не нашел и не ссылается на это в своем отчете. Все источники четко перечислили в отчете. Более того, отчет Bellingcat абсолютно синхронизирован и отвечает основным вопросам отчета ВСК,

– сообщил депутат.

Он добавил, что никакой ожидаемой сенсации не произошло.

Расследование Bellingcat: коротко