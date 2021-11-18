Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів член ТСК та нардеп від "Слуги народу" Олексій Жмеренецький. За його словами, ТСК вважає, що є недостатня співпраця між різними правоохоронними органами та розвідкою, недостатньо опитані свідки.

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"Є певні претензії. ТСК у своєму звіті просить, щоб Офіс генерального прокурора поставив на окремий контроль продовження цієї роботи для того, щоб можна було виправити й доопрацювати ці розслідування", – сказав депутат.

Сенсації не було

Жмеренецький запевнив, що діяльність Bellingcat жодним чином не була пов'язана з діяльністю українських правоохоронних органів. Це через те, що вони працюють на базі відкритих матеріалів і свідчень.

Тобто нічого нового, якоїсь інсайдерської інформації Bellingcat не знайшов і не покликається на це у своєму звіті. Всі джерела чітко перелічили у звіті. Ба більше, звіт Bellingcat абсолютно синхронізований та відповідає основним питанням звіту ТСК,

– повідомив депутат.

Він додав, що ніякої очікуваної сенсації не відбулось.

Розслідування Bellingcat: коротко