Ничего не могут, кроме как обращаться с заявлениями, – Сыроид о резолюции по Сенцову

Оксана Сыроид, заместитель Председателя ВР, рассказала о резолюции по Олегу Сенцову и об украинских болельщиках, которые поехали в Россию на ЧМ-2018.

Об этом она рассказала в прямом эфире 24 канала.

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"Я убеждена, что украинцы не должны были принимать решение о том, чтобы ехать в Россию и наблюдать Чемпионат мира по футболу. Из нескольких соображений. Во-первых, по крайней мере, из соображений индивидуальной безопасности, это может закончиться заключением для любого в какой-либо момент. Во-вторых, очень легко требовать от государства бороться, противостоять российской агрессии, очень легко призвать к любым действиям, сидя на кухне", – отметила Сыроид.

Однако, по ее словам, сложнее себя ограничить в чем-то, например, в том же соблазне поехать и посмотреть Чемппионат мира в государстве, которое официально убивает твоих людей.

"Никто сегодня не готов ехать в Россию и бороться за жизнь человека. Так? А объявить бойкот Чемпионату мира – это означает активные действия. Это значит чего-то не делать, значит от чего воздержаться. А это уже гораздо сложнее, чем просто принимать резолюции" , – добавила вице-спикерка.

Больше – смотрите в интервью.