Нічого не можуть, крім як звертатися із заявами, – Сироїд прокоментувала резолюцію по Сенцову

Оксана Сироїд, заступник Голови ВР, розповіла про резолюцію по Олегу Сенцову та про українських вболівальників, які поїхали в Росії на ЧС-2018.

Про це вона розповіла у прямому ефірі 24 Каналу.

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"Я переконана, що українці не мали приймати рішення про те, щоби їхати до Росії та спостерігати Чемпіонат світу з футболу. З кількох міркувань. По-перше, принаймні, з міркувань індивідуальної безпеки, оскільки це може закінчитись увязненням для будь-кого у будь-який момент. По-друге, дуже легко вимагати від держави боротися, протистояти російській агресії, дуже легко закликати до будь-яких дій, сидячи на кухні", – зазначила Сироїд.

Проте, за її словами, набагато складніше себе обмежити в чомусь, наприклад, в тій самій спокусі поїхати і подивитись Чемппіонат світу в державі, яка офіційно вбиває твоїх людей.

"Ніхто сьогодні не готовий їхати у Росію і боротися за життя людини. Так? А оголосити бойкот Чемпіонату світу – це означають активні дії. Це означає чогось не робити, це означає від чогось утриматись. А це вже набагато складніше, ніж просто ухвалювати резолюції", – додала віце-спікерка.

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