Це питання власної гігієни, – Сироїд про українських вболівальників, які поїхали на ЧС-2018

Оксана Сироїд, заступник Голови ВР, засудила рішення майже 6 тисячі українців поїхати на Чемпіонат світу з футболу в Росію.

Про це вона розповіла в прямому ефірі 24 Каналу.

Читайте також: Правозахисниця розповіла, як поводитись українським фанатам, якщо їх затримають в Росії

"Я переконана, що українці не мали приймати рішення про те, щоби їхати до Росії та спостеріагти Чемпіонат світу з футболу. З кількох міркувань. По-перше, принаймні, з міркувань індивідуальної безпеки, оскільки це може закінчитись увязненням для будь-кого у будь-який момент. По-друге, дуже легко вимагати від держави боротися, протистояти російській агресії, дуже легко закликати до будь-яких дій, сидячи на кухні", – зазначила Сироїд.

Проте, за її словами, набагато складніше себе обмежити в чомусь, наприклад, в тій самій спокусі поїхати і подивитись Чемппіонат світу в державі, яка офіційно вбиває твоїх людей.

І з міркувань навіть власної гігієни, щоби лишній раз не стикатися, фактично, з оцією агресією. Це питання особистої гігієни,

– додала заступник Голови ВР.

Дивіться відео повного інтерв'ю з Оксаною Сироїд.

Нагадаємо, майже 6 тисяч – стільки українців придбали квитки на Чемпіонат світу у Росії, старт якого запланований на 14 червня. Ще в середині травня кількість українських фанатів на матчі мундіалю налічувала понад 5 тисяч.