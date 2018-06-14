Это вопрос собственной гигиены, – Сыроид об украинских болельщиках, которые поехали на ЧМ-2018

Оксана Сыроид, заместитель главы ВР, осудила решение почти 6 тысяч украинцев поехать на Чемпионат мира по футболу в Россию.

Об этом она рассказала в прямом эфире 24 Канала.

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"Я убеждена, что украинцы не должны принимать решение о том, чтобы ехать в Россию и наблюдать Чемпионат мира по футболу. Из нескольких соображений. Во-первых, по крайней мере, из соображений индивидуальной безопасности, поскольку это может закончиться заключением для любого в любой момент. Во-вторых, очень легко требовать от государства бороться, противостоять российской агрессии, очень легко призывать к каким-либо действиям, сидя на кухне", – отметила Сыроид.

Однако, по ее словам, гораздо сложнее себя ограничить в чем-то, например, в том же соблазне поехать и посмотреть Чемпионат мира в государстве, которое официально убивает твоих людей.

И из соображений даже собственной гигиены, чтобы лишний раз не сталкиваться, фактически, с этой агрессией. Это вопрос личной гигиены,

– добавила заместитель главы ВР.

Напомним, почти 6 тысяч – столько украинцев приобрели билеты на Чемпионат мира в России, старт которого запланирован на 14 июня. Еще в середине мая количество украинских фанатов на матче мундиаля насчитывало более 5 тысяч.