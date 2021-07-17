В Нидерландах почтили память жертв катастрофы МН17: фото

В Нидерландах почтили память жертв катастрофы рейса МН17. Ровно 7 лет назад, 17 июля 2014 года, боевики сбили Boeing в небе над Донбассом.

Погибших почтили минутой молчания. Церемония состоялась у мемориального комплекса памяти жертв трагедии возле аэропорта "Схипхол".

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Именно с этого аэродрома в 2014 году и вылетел самолет рейса МН17. Родственники погибших зачитали их имена и возложили цветы к мемориалу.

В то же время массовых мероприятий не проводили, учитывая ситуацию с распространением коронавируса COVID-19 в мире.

Чтобы почтить память пассажиров МН17, в "Схипхол" прибыл и Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов. Он пожелал родственникам жертв "много сил".

Катастрофа, в результате которой 7 лет назад погибли 298 человек на борту самолета рейса MH17, ее последствия ежедневно до сих пор испытывают родственники погибших,

– отметил политик.

Отметим, что на территории мемориального комплекса высадили 298 деревьев – столько же, сколько и пассажиров самолета. У каждого из них – табличка с именем и птичка.



Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов / Фото Укринформ



298 птиц символизируют пассажиров рейса MH17 / Фото Укринформ

Годовщина катастрофы MH17: заявления политиков и чиновников

В годовщину трагедии украинский президент Владимир Зеленский заявил, что стороны прилагают все усилия, чтобы установить все причины трагедии.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что преступление подробно расследуют, даже несмотря на фейки России и ее нежелание сотрудничать.

Кроме этого, Кулеба и главы МИД Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов сделали совместное заявление. Они подчеркнули, что важно установить правду.

. Boeing-777, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили над оккупированной частью Донбасса. На борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все погибли.