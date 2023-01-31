Нидерланды могут передать Украине истребители, однако запроса еще не было, – премьер
Источник:NOS
Украина продолжает вести переговоры с партнерами по предоставлению нам важной авиации, в частности истребителей. В то же время в Нидерландах отметили, что пока не получали от нашего государства запроса по поставкам летательных аппаратов F-16.
Не так давно в Министерстве иностранных дел Нидерландов отмечали, что у страны нет табу на передачу Воздушным силам нашего государства истребителей F-16. Однако премьер-министр Марк Рютте на совместной пресс-конференции с президентом Франции Еммануелем Макроном в Гааге констатировал, что пока "и поставок нет, и запросов от Украины нет".
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Нидерланды готовы безоговорочно поддерживать Украину
Со слов премьера этой страны понятно, что Амстердам готов поддерживать Киев и Вооруженные Силы столько, сколько потребуется. То есть до того момента, когда украинская армия ликвидирует всех оккупантов на наших территориях.
Но это (поставка истребителей – 24 Канал) действительно был бы очень велик следующий шаг, если дело до этого дойдет,
– отметил он.
Кроме того, Рютте подчеркнул, что отношения между Нидерландами и Украиной чрезвычайно важны. Собственно, потому, что Россия решила развязать полномасштабную войну против нашего государства.Обратите внимание! Важно, что эти заявления Марк Рютте сделал после встречи с президентом Франции Еммануелем Макроном. Собственно, в преддверии своего визита в Гаагу французский лидер констатировал, что нет ничего запрещенного в вопросе поставки Украине вооружения, в частности, он упомянул об истребителях F-16.
Какая позиция по предоставлению Украине авиации в других странах
- Сеть облетела новость, что президент Соединенных Штатов Джозеф Байден заявил о том, что Вашингтон не будет передавать нашему государству истребители F-16. Вскоре СМИ допустили, что американский лидер мог не расслышать вопрос.
- В то же время военный эксперт Юрий Федоров убежден, что у Германии свое видение победы Украины и процесса предоставлением нам вооружения. По его словам, Берлин пока отказывается передавать нам истребители, потому что это, по мнению Шольца, может угрожать эскалацией конфликта.
- Упомянем также словами советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка. Он констатировал, что переговоры о предоставлении нашему государству авиации и дальнобойных ракет ведутся в ускоренном режиме. Вероятно, в скором будущем следует ожидать приятных новостей по этому поводу.