Нидерланды могут передать Украине истребители, однако запроса еще не было, – премьер

Украина продолжает вести переговоры с партнерами по предоставлению нам важной авиации, в частности истребителей. В то же время в Нидерландах отметили, что пока не получали от нашего государства запроса по поставкам летательных аппаратов F-16.

Не так давно в Министерстве иностранных дел Нидерландов отмечали, что у страны нет табу на передачу Воздушным силам нашего государства истребителей F-16. Однако премьер-министр Марк Рютте на совместной пресс-конференции с президентом Франции Еммануелем Макроном в Гааге констатировал, что пока "и поставок нет, и запросов от Украины нет".

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Нидерланды готовы безоговорочно поддерживать Украину

Со слов премьера этой страны понятно, что Амстердам готов поддерживать Киев и Вооруженные Силы столько, сколько потребуется. То есть до того момента, когда украинская армия ликвидирует всех оккупантов на наших территориях.

Но это (поставка истребителей – 24 Канал) действительно был бы очень велик следующий шаг, если дело до этого дойдет,

– отметил он.

Кроме того, Рютте подчеркнул, что отношения между Нидерландами и Украиной чрезвычайно важны. Собственно, потому, что Россия решила развязать полномасштабную войну против нашего государства.

Какая позиция по предоставлению Украине авиации в других странах

Сеть облетела новость, что президент Соединенных Штатов Джозеф Байден заявил о том, что Вашингтон не будет передавать нашему государству истребители F-16. Вскоре СМИ допустили, что американский лидер мог не расслышать вопрос.

В то же время военный эксперт Юрий Федоров убежден, что у Германии свое видение победы Украины и процесса предоставлением нам вооружения. По его словам, Берлин пока отказывается передавать нам истребители, потому что это, по мнению Шольца, может угрожать эскалацией конфликта.

Упомянем также словами советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка. Он констатировал, что переговоры о предоставлении нашему государству авиации и дальнобойных ракет ведутся в ускоренном режиме. Вероятно, в скором будущем следует ожидать приятных новостей по этому поводу.