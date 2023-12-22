Нидерланды начали подготовку первых 18 самолетов F-16 для доставки в Украину

Нидерланды поддерживают Украину в ее борьбе с российскими захватчиками. В частности, на декабрь 2023 года страна уже начала подготовку первых F-16 для доставки в Украину.

Нидерланды начали подготовку первых 18 самолетов F-16 для поставок в Украину.

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Нидерланды готовят Украине партию F-16

В соцсети X (ранее Twitter) Рютте заявил, что проинформировал Зеленского о решении правительства Нидерландов готовить к передаче Украине первые 18 истребителей F-16.

Предоставление F-16 – один из важнейших элементов договоренностей по военной поддержке Украины. Кроме разрешения на экспорт, до самой передачи должны быть выполнены еще несколько критериев, в том числе готовность соответствующих специалистов и инфраструктуры. Это решение подтверждает, что Нидерланды не уменьшали обязательство оказывать Украине поддержку, необходимую для ответа на продолжающуюся российскую агрессию,

– сказал Рютте.

Ранее Нидерланды говорили, что фактическая поставка самолетов начнется в следующем году.

Он добавил, что также обсудил с президентом Украины решение Евросовета начать с Киевом переговоры о вступлении в ЕС. Рютте отметил, что поражен уже осуществленным прогрессом Украины и подчеркнул, что Нидерланды готовы помогать Украине продолжать реализовывать реформы, необходимые для процесса вступления.

Также заверил президента Зеленского, что Нидерланды приложат максимум усилий для того, чтобы на саммите лидеров в феврале 2024 года достигли согласия по финансовой поддержке со стороны ЕС,

– написал Марк Рютте.

Владимир Зеленский, в свою очередь, поблагодарил за решение по F-16 и активную поддержку в решении по открытию переговоров.

Я также поблагодарил Нидерланды за активную поддержку открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС и отметил важность скорейшего предоставления 50 миллиардов евро долгосрочной помощи ЕС Украине,

– написал президент.

Глава государства также сообщил, что обсудил с Рютте события на передовой, ситуацию в Черном море и текущие военные нужды Украины, в том числе артиллерию, беспилотники и ПВО. Кроме того, Украина и Нидерланды продолжат работать над гарантиями безопасности.

Мы договорились продолжать совместную работу по гарантиям безопасности после Вильнюсской декларации G7. Мы также обсудили следующую встречу Формулы мира и усилия по дальнейшей консолидации международной поддержки украинского видения справедливого мира,

– добавил он.

Почему F-16 нужны Украине