Украина получит F-16 от Нидерландов: Bloomberg рассказал, когда это произойдет
Источник:Bloomberg
Нидерланды предположительно отправят истребители F-16 в Украину. В настоящее время на вооружении Нидерландов находятся 42 самолета F-16.
О том, что Нидерланды могут передать Украине самолеты F-16, изданию Bloomberg сообщили два человека, знакомых с этим вопросом. Нидерланды и Дания возглавляют коалицию по подготовке пилотов при поддержке Великобритании и Бельгии.
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Правительство Нидерландов уже изучает и обсуждает со своими союзниками возможные планы развертывания самолетов, сказал один из участников встречи.
Несмотря на готовность нидерландского правительства помочь усилить украинскую противовоздушную оборону как можно быстрее, подготовка пилотов и планирование развертывания и логистики может занять много месяцев.
На вооружении Нидерландов в настоящее время находятся 42 истребителя F-16, 24 из которых используются нидерландской армией и не могут быть отправлены в Украину до середины 2024 года.
Десяток из остальных 18 истребителей должны были быть проданы компании Draken International, но правительство отложило передачу самолетов в декабре 2022 года без объяснения причин, ссылаясь на коммерческую тайну.
Хотя окончательное решение о развертывании еще не принято, Украина может получить некоторые из продаваемых самолетов или некоторые из 24 находящихся в эксплуатации самолетов в следующем году, в зависимости от графика подготовки пилотов, говорят источники журналистов.
Нидерланды поддерживают летную пригодность всех своих истребителей F-16 благодаря регулярному техническому обслуживанию.
Пресс-секретарь министерства обороны Нидерландов заявила 25 мая, что правительство рассмотрит вопрос о возможной поставке F-16 в Украину позже. Она добавила, что сейчас приоритетом является подготовка пилотов.
Ранее в этом месяце премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что нет "никаких табу" на отправку истребителей в Украину. Офис Рютте отказался комментировать возможность развертывания F-16 в Украине.
Украина получит самолеты F-16: что известно
- Киев и его партнеры долгое время давили на США по поводу передачи самолетов F-16. Дело в том, что этот многоцелевой самолет производится в США, поэтому Америка должна была согласовать его реэкспорт.
- В начале 2023 года лидер США Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине самолеты, но не комментировал тему реэкспорта. В конце концов, на саммите G7 в мае Байден заявил, что США будут обучать украинских пилотов, тем самым сняв табу относительно передачи самолетов.
- В настоящее время США готовы обучать украинских пилотов, однако неизвестно, будет ли Америка поставлять самолеты в Украину из своих запасов. В Вашингтоне отметили, что поставка Украине F-16 приоритет для США.
- В Пентагоне выразили надежду, что другие страны тоже присоединятся к авиационной коалиции. Тема истребителей была ключевой во время очередного "Рамштайна".
- Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что для передачи истребителей F-16 в Украине понадобится "в лучшем случае несколько месяцев". Важно отметить, что F-16 нужны Украине для защиты неба, а не атак по территории России. Именно это было одним из условий передачи самолетов.