Украина получит F-16 от Нидерландов: Bloomberg рассказал, когда это произойдет

Нидерланды предположительно отправят истребители F-16 в Украину. В настоящее время на вооружении Нидерландов находятся 42 самолета F-16.

О том, что Нидерланды могут передать Украине самолеты F-16, изданию Bloomberg сообщили два человека, знакомых с этим вопросом. Нидерланды и Дания возглавляют коалицию по подготовке пилотов при поддержке Великобритании и Бельгии.

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Правительство Нидерландов уже изучает и обсуждает со своими союзниками возможные планы развертывания самолетов, сказал один из участников встречи.

Несмотря на готовность нидерландского правительства помочь усилить украинскую противовоздушную оборону как можно быстрее, подготовка пилотов и планирование развертывания и логистики может занять много месяцев.

На вооружении Нидерландов в настоящее время находятся 42 истребителя F-16, 24 из которых используются нидерландской армией и не могут быть отправлены в Украину до середины 2024 года.

Десяток из остальных 18 истребителей должны были быть проданы компании Draken International, но правительство отложило передачу самолетов в декабре 2022 года без объяснения причин, ссылаясь на коммерческую тайну.

Хотя окончательное решение о развертывании еще не принято, Украина может получить некоторые из продаваемых самолетов или некоторые из 24 находящихся в эксплуатации самолетов в следующем году, в зависимости от графика подготовки пилотов, говорят источники журналистов.

Нидерланды поддерживают летную пригодность всех своих истребителей F-16 благодаря регулярному техническому обслуживанию.

Пресс-секретарь министерства обороны Нидерландов заявила 25 мая, что правительство рассмотрит вопрос о возможной поставке F-16 в Украину позже. Она добавила, что сейчас приоритетом является подготовка пилотов.

Ранее в этом месяце премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что нет "никаких табу" на отправку истребителей в Украину. Офис Рютте отказался комментировать возможность развертывания F-16 в Украине.

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