В Нидерландах показали видео прощания с F-16
Источник:Минобороны Нидерландов
Нидерланды сняли с вооружения последние истребители F-16. Они провели последний полет над городами страны.
Последний F-16 сняли с военного учета страны еще 27 августа, однако прощание состоялось 27 сентября, сообщает Минобороны Нидерландов.
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Почему Нидерланды попрощались с F-16
Истребители F-16 провели последний полет над городами Нидерландов. Страна эксплуатировала эти самолеты 45 лет.
Минобороны Нидерландов также показали видео "официального прощания" с самолетом.
Прощание с F-16 в Нидерландах: смотрите видео
Теперь на вооружении Нидерландов будут новые истребители F-35.
Также Нидерланды дарят Украине последние F-16 для борьбы с россиянами,
– сообщили в Минобороны страны.
Напомним, что 17 сентября Владимир Зеленский рассказал, что провел совещание по нашему флоту F-16 вместе с командованием Воздушных сил.
По словам президента, "есть четкое понимание шагов, как увеличить количество боевых самолетов в Украине и ускорить тренировки наших пилотов".
Он также сообщил, что для этого определил все задачи для Воздушных сил Украины и для Министерства обороны Украины определены.