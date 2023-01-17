Нидерланды предоставят Украине систему Patriot, – премьер Рютте

Германия и США будут поставлять Украине ЗРК Patriot. Вскоре решение о поставках систем будет принято Нидерландами.

Об этом 17 января сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. В настоящее время он находится в Вашингтоне на встрече с президентом США Джо Байденом.

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Рютте подтвердил, что его страна примет участие в американо-германской инициативе по отправке систем обороны Patriot в Украину. Он отметил, что уже по телефону обсудил решение Нидерландов с канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее о передаче Patriot сообщало издание Bloomberg со ссылкой на анонимные заявления чиновников. Отметили, что на решение Нидерландов мог повлиять теракт, который россияне организовали в Днепре и убили минимум 45 человек.



Зачем Украине ЗРК Patriot / Инфографика 24 Канала

Украинцы уже учатся

Приблизительно 100 военных из Украины 16 января прибыли в США, чтобы учиться пользоваться ЗРК Patriot. Обучение будет проходить в ускоренном режиме. Оно продлится несколько месяцев. Однако стандартная программа длится от полугода до года.

Защитники будут тренироваться на одной из четырех военных баз подготовки армии – Форт-Силл.

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