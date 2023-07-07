Еще одна страна признала Голодомор геноцидом украинского народа

Нидерланды стали еще одной страной, признавшей Голодомор 1932 – 1933 годов геноцидом украинского народа. Соответствующее решение приняла Палата представителей.

Президент Украины поздравил такое решение и поблагодарил партнеров. Голодомор признали геноцидом уже более трех десятков стран.

Смотрите также Парламент Хорватии признал Голодомор геноцидом украинского народа: как отреагировал Зеленский

Нидерланды приняли историческое решение

Поздравляю признание Палатой представителей Нидерландов Голодомора геноцидом. Называть вещи своими именами – это ключевая предпосылка справедливости и недопущение повторения таких страшных преступлений,

– сообщил Зеленский о принятии решения.

Он также поблагодарил Нидерланды за сильную и комплексную поддержку нашего государства в борьбе за будущее Украины и всего свободного мира.

Таким образом, с самого начала полномасштабного вторжения Голодомор признали геноцидом: Чехия, Бразилия, Ирландия, Молдова, Румыния, Германия, Европейский Союз, Болгария, Бельгия, Словения, Великобритания, Исландия, Франция, Люксембург, Хорватия, Словакия, Нидерланды.

Как отреагировали в Офисе Президента

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал решение Нидерландов, заявив, что это еще один шаг к исторической справедливости.

"Преступник должен быть назван преступником. И весь мир будет справедливо знать, что россияне совершали страшные вещи как тогда, так и сейчас. Благодарны Нидерландам за большую и комплексную поддержку Украины в борьбе с Россией", – говорится в сообщении Ермака.

Признание Голодомора геноцидом: последние новости