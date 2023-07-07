Еще одна страна признала Голодомор геноцидом украинского народа
Источник:Владимир Зеленский
Нидерланды стали еще одной страной, признавшей Голодомор 1932 – 1933 годов геноцидом украинского народа. Соответствующее решение приняла Палата представителей.
Президент Украины поздравил такое решение и поблагодарил партнеров. Голодомор признали геноцидом уже более трех десятков стран.
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Нидерланды приняли историческое решение
Поздравляю признание Палатой представителей Нидерландов Голодомора геноцидом. Называть вещи своими именами – это ключевая предпосылка справедливости и недопущение повторения таких страшных преступлений,
– сообщил Зеленский о принятии решения.
Он также поблагодарил Нидерланды за сильную и комплексную поддержку нашего государства в борьбе за будущее Украины и всего свободного мира.
Таким образом, с самого начала полномасштабного вторжения Голодомор признали геноцидом: Чехия, Бразилия, Ирландия, Молдова, Румыния, Германия, Европейский Союз, Болгария, Бельгия, Словения, Великобритания, Исландия, Франция, Люксембург, Хорватия, Словакия, Нидерланды.
Как отреагировали в Офисе Президента
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал решение Нидерландов, заявив, что это еще один шаг к исторической справедливости.
"Преступник должен быть назван преступником. И весь мир будет справедливо знать, что россияне совершали страшные вещи как тогда, так и сейчас. Благодарны Нидерландам за большую и комплексную поддержку Украины в борьбе с Россией", – говорится в сообщении Ермака.
Признание Голодомора геноцидом: последние новости
- Парламент Словакии 20 июня признал Голодомор геноцидом украинского народа. Авторы резолюции подчеркнули, что в контексте нынешней войны Россия хочет уничтожить украинскую национальную идентичность и снова физически ликвидировать украинцев как нацию, поэтому необходимо четко указать прошедшие действия.
- Также признали Голодомор геноцидом украинцев и в Люксембурге. Соответствующую резолюцию приняли 13 июня. В МИД Украины отметили, что этот шаг чествует миллионы жертв и восстанавливает историческую справедливость.
- Раньше парламент Франции 28 марта признал Голодомор геноцидом украинцев. Владимир Зеленский назвал решение важным и знаковым, а также отметил значительный вклад Франции в разоблачение военных преступлений тоталитарной России.