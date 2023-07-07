Президент України привітав таке рішення та подякував партнерам. Визнали Голодомор геноцидом уже понад три десятки країн.

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Нідерланди ухвалили історичне рішення

Вітаю визнання Палатою представників Нідерландів Голодомору геноцидом. Називати речі своїми іменами – це ключова передумова справедливості та недопущення повторення таких страшних злочинів,

– повідомив Зеленський про ухвалення рішення.

Він також подякував Нідерландам за сильну та комплексну підтримку нашої держави у боротьбі за майбутнє України та всього вільного світу.

Таким чином, від початку повномасштабного вторгнення Голодомор визнали геноцидом: Чехія, Бразилія, Ірландія, Молдова, Румунія, Німеччина, Європейський Союз, Болгарія, Бельгія, Словенія, Велика Британія, Ісландія, Франція, Люксембург, Хорватія, Словаччина, Нідерланди.

Як відреагували в Офісі Президента

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував рішення Нідерландів, заявивши, що це ще один крок до історичної справедливості.

"Злочинець має бути названий злочинцем. І весь світ справедливо знатиме, що росіяни здійснювали страшні речі як тоді, так і зараз. Вдячні Нідерландам за велику та комплексну підтримку України у боротьбі з Росією", – мовиться у повідомленні Єрмака.

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