Президент України привітав таке рішення та подякував партнерам. Визнали Голодомор геноцидом уже понад три десятки країн.
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Нідерланди ухвалили історичне рішення
Вітаю визнання Палатою представників Нідерландів Голодомору геноцидом. Називати речі своїми іменами – це ключова передумова справедливості та недопущення повторення таких страшних злочинів,
– повідомив Зеленський про ухвалення рішення.
Він також подякував Нідерландам за сильну та комплексну підтримку нашої держави у боротьбі за майбутнє України та всього вільного світу.
Таким чином, від початку повномасштабного вторгнення Голодомор визнали геноцидом: Чехія, Бразилія, Ірландія, Молдова, Румунія, Німеччина, Європейський Союз, Болгарія, Бельгія, Словенія, Велика Британія, Ісландія, Франція, Люксембург, Хорватія, Словаччина, Нідерланди.
Як відреагували в Офісі Президента
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував рішення Нідерландів, заявивши, що це ще один крок до історичної справедливості.
"Злочинець має бути названий злочинцем. І весь світ справедливо знатиме, що росіяни здійснювали страшні речі як тоді, так і зараз. Вдячні Нідерландам за велику та комплексну підтримку України у боротьбі з Росією", – мовиться у повідомленні Єрмака.
Визнання Голодомору геноцидом: останні новини
- Парламент Словаччини 20 червня визнав Голодомор геноцидом українського народу. Автори резолюції наголосили, що в контексті нинішньої війни Росія хоче знищити українську національну ідентичність і знову фізично ліквідувати українців як націю, тому необхідно чітко вказати на минулі дії.
- Також визнали Голодомор геноцидом українців і в Люксембурзі. Відповідну резолюцію ухвалили 13 червня. У МЗС України наголосили, що цей крок вшановує мільйони жертв та відновлює історичну справедливість.
- Раніше парламент Франції 28 березня визнав Голодомор геноцидом українців. Володимир Зеленський назвав рішення важливим та знаковим, а також відзначив суттєвий внесок Франції у викриття воєнних злочинів тоталітарної Росії.