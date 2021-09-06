Никаб и отдельная аудитория: талибы ввели новые правила для афганских женщин в вузах
Источник:AFP
Террористы "Талибана", захватившие власть в Афганистане, обнародовали ряд правил для женщин, получающих образование в вузах. В частности, их обязали носить никаб и учиться отдельно от мужчин.
Согласно ограничениям, преподавать студенткам сможет только женщина. Однако если это невозможно, то обучать их должен пожилой мужчина с "хорошим характером".
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Талибы ввели новые правила
В новом перечне правил, которые ввели талибы, говорится, что женщинам разрешено посещать частные университеты лишь в никабе.Справка. Никаб – головной убор, который скрывает лицо и оставляет лишь узкую прорезь для глаз.
В то же время занятия студенток должны происходить в отдельном помещении. Если это невозможно, то между женской и мужской частями аудитории должен быть занавес.
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Отношение к женщинам в Афганистане: коротко
- Талибы после захвата Афганистана пообещали уважать права женщин. Однако впоследствии посреди улицы они застрелили женщину за якобы нарушение законов ислама.
- На афганском телевидении журналистки и ведущие возобновили свою работу. Впрочем, они должны соблюдать правила террористов.
- В Кабуле женщины устроили протест, требуя, чтобы им разрешили быть в составе будущего правительства Афганистана. Впоследствии их разогнали слезоточивым газом.