Никаких разговоров о территориальных уступках, –представитель делегации Украины о встрече в Эр-Рияде

Во время встречи в Эр-Рияде украинские представители продолжили технические консультации по всеобъемлющему прекращению огня. Однако во время переговоров не велось никаких разговоров о территориальных уступках.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя руководителя ОП Павла Палису.

Смотрите также Новый раунд мирных переговоров в Саудовской Аравии: все, что известно о договоренностях

Каковы результаты переговоров в Эр-Рияде

По словам Палисы, в Эр-Рияде украинская и американская делигации продолжили технические консультации по полному прекращению огня, о котором договорились во время предыдущего раунда переговоров в Джидде.

По итогам переговоров в Эр-Рияде было согласовано прекращение ударов по энергообъектам и перемирие в Черном море, которое вступило в силу с момента публикации совместного заявления с США.





