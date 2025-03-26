Повідомляє 24 Канал з посиланням на заступника керівника ОП Павла Палісу.

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Якими є результати переговорів у Ер-Ріяді

За словами Паліси, у Ер-Ріяді українська та американська делегації продовжили технічні консультації щодо повного припинення вогню, про яке домовилися під час попереднього раунду переговорів у Джидді.

Зо підсумками переговорів у Ер-Ріяді було погоджено припинення ударів по енергооб'єктах та перемир'я в Чорному морі, яке набуло чинності з моменту публікації спільної заяви зі США.

"Ми попереджали американську команду, що росіяни тягнутимуть час і висуватимуть додаткові умови. Це ще один доказ того, що саме українці прагнуть справжнього й справедливого миру", – зазначив Паліса.

Він додав, що Україну цікавить "паритетне припинення вогню", однак в разі порушення домовленості буде негайна відповідь.

Ну і щодо "червоних ліній": жодних розмов про територіальні поступки. Це все українська земля, за яку ми боремося і будемо боротися за будь-яких умов,

– наголосив заступника керівника ОП.

Паліса зазначив, що триває робота над отриманням ефективних гарантій безпеки та дієвими механізмами контролю перемир'я, адже "довіри до ворожої сторони немає".

Зауважимо, що за словами заступника керівника Офісу Президента Ігоря Жовкви в етері національного марафону, жодних передумов щодо перемир'я у Чорному морі не ставилося, а Україна та США не погоджувалися на жодні умови Росії, що прозвучали в одній з окермих заяв Кремля.