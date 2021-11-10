Никаких войск НАТО на границе: Беларусь угрожает Польше ответом "Союзного государства"

Ранее лидер польской оппозиции Дональд Туск заявил о необходимости консультаций на уровне НАТО из-за ситуации с мигрантами. В Беларуси пригрозили ответом "Союзного государства" в случае появления войск Альянса на границе.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей отреагировал на возможность реакции НАТО на ситуацию на польско-белорусской границе.

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Беларусь угрожает Польше ответом "Союзного государства"

По словам Макея, размещение войск Альянса на границе приведет к тому, что в ситуацию вмешается и Россия.

Любые размещения войск повлекут за собой адекватные ответные меры со стороны Союзного государства, как это предусмотрено военной доктриной,

– заявил глава МИД Беларуси.

Напомним, ранее лидер крупнейшей оппозиционной партии Польши "Гражданская платформа" Дональд Туск высказался о необходимости консультаций на уровне НАТО из-за кризиса на границе.

Ситуация на польско-белорусской границе: коротко

8 ноября из Беларуси на границу с Польшей отправилась огромная колонна мигрантов.

В Еврокомиссии и НАТО выразили свою обеспокоенность по этому поводу. Запад уверен, что тысячи выходцев из Ирана, Ирака и Сирии организованно свезли на границу, чтобы затем вытеснить их на территорию ЕС. Такое решение, считают там, принял самопровозглашенный президент Беларуси.

Александр Лукашенко заявил, что транзит беженцев осуществляет "европейская мафиозная структура". Он предостерег Польшу от провокаций на границе, куда Варшава и Минск уже стянули войска.

Польские военные и пограничники сдерживают сотни нелегальных мигрантов с Ближнего Востока. Они пытаются через польско-белорусскую границу попасть на территорию Евросоюза.