Никакого нападения на Украину со стороны Беларуси в ближайшее время не будет, - Арестович

Накануне в СМИ и соцсетях появилась информация о подготовке Беларуси к нападению на Украину. В Офисе Президента говорят, что в ближайшее время войско Лукашенко не будет наступать на украинские территории.

Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он снял видео вместе с другим советником Ермака Михаилом Подоляком.

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В Беларуси есть странные люди со странным воображением, – Подоляк

Я могу вам сообщить, что никакого нападения со стороны Белоруссии в ближайшее время не будет,

– заверил Арестович.

При этом Подоляк добавил, что в Беларуси есть некоторые странные люди, имеющие личное представление, откуда и куда нужно нападать. В Офисе Президента подчеркнули: пока бояться не надо, когда будет какая-то угроза – пообещали сообщить.

В Минобороны говорят, что рассматривают все варианты

Тем временем в украинском Министерстве обороны говорят , что наши Вооруженные Силы готовятся к разным вариантам – будь то нападение из Беларуси или Приднестровье. Замминистра Анна Маляр подтвердила, что Россия уже использует белорусскую территорию для агрессии против Украины. Также кафиры в Беларуси размещают вооружение, проводят обучение и лечат раненых.

В Ровенской ОВА говорят, что наступление белорусов обречено

Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль заверил, что в области постоянно готовятся к возможному вторжению – в частности, проводят боевое дежурство и улучшают фортификационные сооружения. Если белорусы отважатся пересечь границу, то их ждут большие проблемы. Ведь на стороне украинцев даже местность – непроходимые леса с болотами и многочисленные реки.

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Угроза нападения из Беларуси: последние новости

До 8 июля в Беларуси проводятся военные учения по мобилизации, на которых вызвали военнообязанных. Также белорусы стащили технику и вооружение к границам.

Президент Владимир Зеленский приказал из-за угрозы вторжения провести проверку в 4 приграничных с Беларусью областях.

Военный эксперт Олег Жданов говорит , что есть аргументы в пользу того, что Александр Лукашенко готовится к войне.

Однако для этого белорусам будет необходимо совершить некую провокацию , ведь никаких причин для начала боевых действий у Минска нет.

Смотрите объяснение Арестовича о вероятности нападения на Беларусь