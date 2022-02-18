Никакого приказа о силовом освобождении территорий нет, – Данилов

Алексей Данилов заверил, что Вооруженные силы Украины не будут силой освобождать оккупированные территории. Так секретарь СНБО отреагировал на фейки, которые распространяют российские наемники на Донбассе.

Такого указа в Украине быть не может, – Данилов

Данилов назвал ложью информацию о том, что наши военные якобы хотят напасть на Луганскую и Донецкую области. Об этом чиновник заявил на брифинге относительно ситуации на Донбассе.

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Никаких приказов об освобождении силовым путем наших территорий нет. Мы осознаем, что в случае, если будет принято решение освобождать эти территории, будут большие жертвы среди гражданского населения. Такого указа в нашей стране быть не может,

– заверил секретарь СНБО.

Он пояснил, что своими действиями на Донбассе оккупанты хотят спровоцировать Вооруженные силы Украины "на те ответы, которые бы они очень хотели, чтобы мы предоставляли".

Войска могут открывать огонь только в случае, если есть угроза жизни нашим военным.

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