В Донецкой области погиб российский пропагандист Никита Цицаги
На временно оккупированных территориях неспокойно. В частности, известно, что в Донецкой области погиб российский пропагандист.
На территории временно оккупированной Донецкой области погиб корреспондент Никита Цицаги. Российские МИ пишут, что это произошло после атаки ВСУ, передает 24 Канал.
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Была атака дронов
Военный фотокорреспондент российского издания News.ru Никита Цицаги погиб во время атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ под Угледаром. Известно, что это произошло в районе Никольского монастыря под Угледаром. Он планировал сделать репортаж.
Информацию о его гибели подтвердили его коллеги на месте и оперативные службы.
Потери врага на 16 июня 2024 года
Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1160 оккупантов.
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 526310 (+1160) человек,
- танков – 7956(+0);
- боевых бронированных машин – 15269(+6);
- артиллерийских систем – 13913(+58);
- РСЗО – 1104(+1);
- средств ПВО – 853(+0);
- самолетов – 359(+0);
- вертолетов – 326(+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 11159(+11);
- крылатых ракет – 2296(+3);
- кораблей/катеров – 28(+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 18967(+56);
- специальной техники – 2325(+3).