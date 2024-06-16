В Донецкой области погиб российский пропагандист Никита Цицаги

На временно оккупированных территориях неспокойно. В частности, известно, что в Донецкой области погиб российский пропагандист.

На территории временно оккупированной Донецкой области погиб корреспондент Никита Цицаги. Российские МИ пишут, что это произошло после атаки ВСУ, передает 24 Канал.

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Была атака дронов

Военный фотокорреспондент российского издания News.ru Никита Цицаги погиб во время атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ под Угледаром. Известно, что это произошло в районе Никольского монастыря под Угледаром. Он планировал сделать репортаж.

Информацию о его гибели подтвердили его коллеги на месте и оперативные службы.

Потери врага на 16 июня 2024 года

Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1160 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают: