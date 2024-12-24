Студенты КНУ требуют увольнения профессора Василенко после его слов о "голодных украинках"

В Институте журналистики КНУ имени Шевченко вспыхнул скандал вокруг профессора Никиты Василенко. Студенты объявили бойкот.

Доктор филологии Василенко в недавнем интервью для YouTube-канала Александра Шелеста отличился сексистскими заявлениями. В частности, он заявил, что иностранные миротворцы якобы "помогут исправить" демографическую ситуацию в Украине, передает 24 Канал со ссылкой на заявление Студенческого парламента Института журналистики.

Смотрите также "Вижу необходимость обратиться в СБУ": Лубинец отреагировал на сексистские заявления профессора КНУ

Бойкот в КНУ

Как утверждают студенты, Василенко систематически выступал на пророссийских площадках и занимался продвижением вражеских нарративов.

Учитывая это, молодежь объявила бойкот пока скандальный преподаватель не будет уволен.

Начиная с 23 декабря 2024 года, студенческий парламент отказался от сотрудничества с администрацией Учебно-научного института журналистики.

Кроме того, студенты требуют немедленной реакции на заявление и "обеспечения защиты академического сообщества от влияния лиц, которые дискредитируют журналистскую профессию и национальные интересы Украины".

Если администрация будет продолжать игнорировать мнение студентов, мы будем вынуждены прибегнуть к усилению наших действий,

– говорится в сообщении.