Никки Хейли официально объявила о выходе из президентской гонки
6 марта 2024, 17:13Читати новину українською
Источник:CNN
Никки Хейли официально объявила о завершении президентской кампании. Ее считали главной конкуренткой Дональда Трампа на пост главы США.
Ранее WSJ сообщало, что Никки Гейли планирует объявить о выходе из борьбы за президентскую номинацию. Она была единственной конкуренткой Дональда Трампа на первоначальных выборах от Республиканской партии.
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Кандидатка объявила о выходе из президентской гонки
"Пришло время приостановить мою кампанию. Я сказала, что хочу, чтобы их голоса были услышаны. Я это сделала. Я ни о чем не жалею", - сказала она в среду в Южной Каролине.
"Хоть я больше не буду кандидатом, я не перестану использовать свой голос для вещей, в которые верю".