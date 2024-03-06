Никки Хейли официально объявила о выходе из президентской гонки

Никки Хейли официально объявила о завершении президентской кампании. Ее считали главной конкуренткой Дональда Трампа на пост главы США.

Ранее WSJ сообщало, что Никки Гейли планирует объявить о выходе из борьбы за президентскую номинацию. Она была единственной конкуренткой Дональда Трампа на первоначальных выборах от Республиканской партии.

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Кандидатка объявила о выходе из президентской гонки

"Пришло время приостановить мою кампанию. Я сказала, что хочу, чтобы их голоса были услышаны. Я это сделала. Я ни о чем не жалею", - сказала она в среду в Южной Каролине.

"Хоть я больше не буду кандидатом, я не перестану использовать свой голос для вещей, в которые верю".