Никогда не собирался там оставаться, – журналист Цымбалюк о выезде из России

Журналист Роман Цымбалюк, проработавший более 10 лет в России, покинул территорию государства-агрессора. Цымбалюк уверяет, что не собирался там оставаться.

В декабре украинский журналист был вызван в прокуратуру Москвы на допрос. Российские СМИ начали преследование Цымбалюка – за его проукраинские высказывания.

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Цымбалюк говорит, что существует угроза его безопасности

Я уехал из России, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности. Российская хунта, кажется, себя проявила. И сейчас они якобы говорят, что отозвали вызов на допрос, но это не значит, что его не будет снова,

– рассказал Цымбалюк в интервью.

Журналист подчеркнул, что он получал много сигналов о том, что "за него взялись серьезно". В течение 2 месяцев СМИ России "предсказывали" Цимбалюку большие проблемы: были даже сообщения о том, что он – шпион.

Журналист говорит, что не собирался оставаться в России

Несмотря на то, что я прожил там 13 лет и проработал корреспондентом агентства УНИАН, я никогда не собирался там оставаться. И даже если я туда больше не вернусь – это меня тоже устроит,

– объяснил Цымбалюк.

Тем не менее, защищать свои интересы Цымбалюк в России будет, в этом ему помогает адвокат Николай Полозов. Журналист хочет убедиться, что он не попадет в розыск Интерпола.

Цымбалюк рассказал, что не может утверждать, что дело вообще существует. О повестке в прокуратуру сообщали СМИ, однако адвокату сообщили, что ее отозвали.

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Что известно о работе Романа Цымбалюка из России:

Цымбалюк – украинский журналист, более 10 лет работавший в Москве для информагентства УНИАН.

Также медийщик сотрудничал с "1+1" и "Радио Свобода".

Цимбалюк известен своими острыми вопросами президенту России. Он, в частности, спрашивал о войне на Донбассе.

В 2017 году журналист уже задерживался в Москве.

На 24 канале Роман Цымбалюк ведет видеоблог "Предательства и победы".

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