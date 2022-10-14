Спасибо всем, кто сейчас бою или на страже: Зеленский в День защитников обратился к украинцам

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам на 233-й день полномасштабной войны с Россией. Он поздравил всех с Днем защитников и защитниц Украины.

Глава государства отметил, что проходит 14 октября – праздник всех защитников и защитниц Украины, Покрова, День казачества. Зеленский поблагодарил всех украинцев, которые сегодня приветствовали друг друга и наших военных, сообщает 24 канал.

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Зеленский поблагодарил защитников и защитниц Украины