Никого не боимся, все под контролем, – Зеленский об угрозе нападения
12 февраля 2022 , 14:12Читати новину українською
Президент Владимир Зеленский прокомментировал риски вторжения России в Украину. Он заверил, что ситуацию контролируют. По мнению политика, "информации об угрозах уже многовато".
Мы рассчитываем на свои силы. Хотя президент отметил, что угрозы могут быть непредсказуемыми.
Важно Зеленский прокомментировал информацию о "вторжении России на следующей неделе"
Информацию об угрозах следует анализировать
Глава государства отметил, что уровень наших военных и специалистов очень высок. Украина благодарна США за информацию, но наша разведка тоже работает. Американские сообщения принимают во внимание, однако их тоже следует анализировать.
Мы готовы к любым шагам, с любой стороны, с любых границ,
– подчеркнул Зеленский.
Последние новости об угрозах нападения России
- Россия стянула к границам Украины свои войска. В Беларуси Москва проводит военные учения "Союзная решимость-2022".
- В информационном пространстве распространяют тревожные новости. Например, американские и европейские СМИ 11 февраля опубликовали ряд материалов с датами и направлениями вероятного нападения.
- Ряд стран призвал своих граждан уехать из Украины. Например, США, Великобритания, Черногория, Япония, Нидерланды и др.
- Кроме того, с 13 февраля приостанавливают консульские услуги в посольстве США в Киеве. Германия переносит консульство из Днепра во Львов и уменьшает количество миссии в столице.
- В Москве все отвергают. Министр обороны России Сергей Шойгу уверял британского коллегу, что Москва не планирует вторжения.
- Украинское Министерство иностранных дел призвало не сеять панику. Отметили, что мы готовы к любым сценариям.
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