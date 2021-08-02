Никол Пашинян вновь стал премьер-министром Армении
Источник:Указ президента Армении
Президент Армении подписал указ о назначении премьера. Им снова стал Никол Пашинян.
Соответствующий указ президент подписал 2 августа 2021 года. Это второй срок премьерства Пашиняна.
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Премьером Армении снова стал Пашинян
Указ подписал президент Армении Армен Саркисян. Это было необходимо по требованиям Конституции страны.
На основе части 1 статьи 149 Конституции назначить Никола Пашиняна премьер-министром,
– говорится в сообщении.
Издание Sputnik сообщило, что парламентское большинство выдвинуло на пост премьера Пашиняна. Согласно Конституции, президент должен назначить премьером того кандидата, которого представило большинство в парламенте. Это происходит после начала срока полномочий новоизбранных Нацсобрания.
Далее в течение 15 дней после назначения премьера должен сформироваться Кабмин. Только тогда глава правительства в течение 20 дней должен представить Нацсобранию программу Кабмина.
Что этому предшествовало
- В конце июня 2021 года на внеочередных парламентских выборах победила партия Николы Пашиняна.
- Партия "Гражданский договор" получила голоса почти с 70% участков. Перед этим Пашинян был исполняющим обязанности премьера.
- Ведь после того, как Ереван и Баку подписали договор о перемирии в Нагорном Карабахе, в Армении начались массовые протесты.
- Митингующие обвиняли Пашиняна в "сдаче" Нагорного Карабаха Азербайджану. Также оппозиция требовала его отставки. В марте 2021 года начались новые протесты.
- В конце апреля Пашинян сообщил, что официально подает в отставку. В то же время премьер отметил, что будет продолжать исполнять обязанности до внеочередных выборов.
- Пашиняна впервые назначили премьером в 2018 году.