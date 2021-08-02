Никол Пашинян вновь стал премьер-министром Армении

2 августа 2021 , 12:30
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Указ президента Армении

Президент Армении подписал указ о назначении премьера. Им снова стал Никол Пашинян.

Соответствующий указ президент подписал 2 августа 2021 года. Это второй срок премьерства Пашиняна.

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Премьером Армении снова стал Пашинян

Указ подписал президент Армении Армен Саркисян. Это было необходимо по требованиям Конституции страны.

На основе части 1 статьи 149 Конституции назначить Никола Пашиняна премьер-министром,
– говорится в сообщении.

Издание Sputnik сообщило, что парламентское большинство выдвинуло на пост премьера Пашиняна. Согласно Конституции, президент должен назначить премьером того кандидата, которого представило большинство в парламенте. Это происходит после начала срока полномочий новоизбранных Нацсобрания.

Далее в течение 15 дней после назначения премьера должен сформироваться Кабмин. Только тогда глава правительства в течение 20 дней должен представить Нацсобранию программу Кабмина.

Что этому предшествовало

  • В конце июня 2021 года на внеочередных парламентских выборах победила партия Николы Пашиняна.
  • Партия "Гражданский договор" получила голоса почти с 70% участков. Перед этим Пашинян был исполняющим обязанности премьера.
  • Ведь после того, как Ереван и Баку подписали договор о перемирии в Нагорном Карабахе, в Армении начались массовые протесты.
  • Митингующие обвиняли Пашиняна в "сдаче" Нагорного Карабаха Азербайджану. Также оппозиция требовала его отставки. В марте 2021 года начались новые протесты.
  • В конце апреля Пашинян сообщил, что официально подает в отставку. В то же время премьер отметил, что будет продолжать исполнять обязанности до внеочередных выборов.
  • Пашиняна впервые назначили премьером в 2018 году.
Автор: Діана Квасневська