Николаев ночью снова подвергся массированному ракетному обстрелу: россияне били из ракет С-300

русские захватчики продолжают терроризировать местное население. Так, регулярным обстрелам со стороны оккупантов подвергается Николаев. Не исключением стала ночь на 20 августа.

Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, ночью, 20 августа, ориентировочно в 03:00 Николаев в очередной раз подвергся массированному ракетному обстрелу.

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оккупанты выпустили по городу ракеты С-300

Пока известно, что враг нанес удар по городу ракетами типа С-300. Предварительно обошлось без пострадавших. Информация о повреждениях уточняется.

Использование россией комплексов С-300: что известно

россия начала активно использовать для удара зенитно-ракетные комплексы С-300. В американском Институте изучения войны считают, что это может означать, что она исчерпывает запасы более мощных ракет.

Сейчас россия стягивает к границам с Украиной и на оккупированных территориях большое количество нового оружия. Как сообщает СтратКом ВСУ, говорится, в частности, о транспортно-пусковых контейнерах с зенитно-управляемыми ракетами к зенитно-ракетному комплексу С-300.

В то же время ВСУ на Юге уничтожили 4 зенитно-ракетных системы С-300 и 3 склада боеприпасов врага. Кроме того, удалось ликвидировать 39 оккупантов.

Как прошли сутки на Николаевщине

Вчера, 19 августа, в течение дня враг обстреливал Первомайскую общину. Ориентировочно в 14:00 кассетными снарядами оккупанты обстреляли Первомайское. Два человека получили ранения. В 17:20 и 19:20 попадания были за пределами села Константиновка, преимущественно по открытым территориям. Пострадавших нет.

Также 19 августа ориентировочно в 08:00 оккупанты нанесли удар по Красной Долине Широковской общины. В результате чего поврежден жилой дом. Кроме того, враг обстреливал Широкое:

примерно в 22:00 19 августа,

20 августа, в 02.00.

В результате были повреждены 3 жилых дома. Также 19 августа около 22:00 были обстрелы села Поляна. Попадание зафиксировали преимущественно по открытым территориям. Пострадавших нет.

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Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

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