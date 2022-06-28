Николаев обстреляли из "Урагана", ВСУ нанесли 5 авиаударов по врагам: главное о боях на Юге

Российские оккупанты снова атаковали Николаев кассетными боеприпасами. Наши вертолеты нанесли удар по противнику – в частности, по личному составу и технике.

Соответствующую информацию сообщило оперативное командование "Юг". Там объяснили, что 27 июня враги продолжали укреплять рубеж обороны.

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Россияне снова атаковали мирных на Юге

Николаев снова обстреляли реактивной системой залпового огня "Ураган" кассетными боеприпасами. Поражены частные дворы и дома, автомобиль,

– сообщило командование.

Добавили, что кассетные боеприпасы оказались разбросаны у остановки общественного транспорта. К счастью, о пострадавших данные не поступали.

Кроме того, враги продолжали осуществлять:

инженерные укрепления рубежей обороны;

ракетно-артиллерийские обстрелы, а также авиационные удары по нашим позициям и мирным населенным пунктам.

Парные и одиночные вертолеты врага пытался отвоевать утраченное положение в районе Потемкиного, Плотницкого и Лупарево на Херсонщине, однако ВСУ не уступили.

ВСУ атаковали врага в небе

Наши штурмовики и многоцелевые вертолеты нанесли 5 авиационных ударов по скоплению личного состава врага и его технике в таких районах:

Снегиревскому;

Криворожском;

Бериславском.

Их результаты доразведываются. Кроме того, известно, что на Юге в течение 27 июня враг потерял:

18 солдат;

танк Т-72;

самоходную гаубицу "Акация";

автомобильную технику;

полевой склад боеприпасов в Херсонском районе.

В Черном море оккупанты продолжают держать свои силы

В Черном море нет изменений в корабельной группировке вражеского флота – 2 ракетных носителя по 8 ракет каждый продолжают держать под угрозой боевого применения всю территорию Украины,

– рассказали в ОК "Юг".

Там также напомнили людям: когда шторм затихает, то минная опасность у побережья усиливается.

Именно поэтому в Одесской области запрещено пребывание маломерных плавсредств в Тилигульском, Малом Аджалицком и Будацком лиманах, на озерах Сасык, Шаганы, Алибей, Бурнас.

Пребывание плавсредств разрешили субъектам хозяйствования на основании специального разрешения и только в светлое время суток.

Ситуация на Юге: последние новости

27 июня американский Институт изучения войны сообщил, что оккупанты на Юге усилили интенсивность обстрелов на 150%. Своими атаками они почти уничтожили населенные пункты у Давыдова Брода и реки Ингулец.

Кроме того, враги не хотят, чтобы Вооруженные Силы Украины перегруппировались на линии Южного фронта.

Стоит вспомнить, что в оперативном командовании "Юг" рассказали, что наши военнослужащие там в течение 26 июня уничтожили два вражеских склада боеприпасов, танк Т-72, 4 единицы другой бронированной и 3 – автомобильной техники, а также 39 единиц личного состава.

26 июня советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов рассказал, что в скором времени будет много хороших новостей с Юга Украины. В частности, потому, что ВСУ идут в контрнаступление, а оккупанты роют окопы и готовятся к обороне. Более того, в дальнейшем ситуация для России будет только ухудшаться.

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