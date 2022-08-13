Николаев обстреляли: одна из ракет разорвалась прямо во дворе дома

По Николаеву вечером 13 августа нанесли ракетный удар. Один из российских боеприпасов разорвался во дворе жилого дома. К сожалению, без раненых не обошлось.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в 21:09. Удар нанесли примерно за час до этой публикации. Днем ранее система противовоздушной обороны смогла сбить ракету в районе Южноукраинской АЭС.

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Ракета разорвалась в одном из районов Николаева.

Третья воздушная тревога за сутки началась в Николаевской области практически в момент, когда жители услышали первые взрывы. К сожалению, во время нее получил ранения по меньшей мере один человек.

Около 8 вечера Николаев обстреляли. В одном из районов ракета разорвалась возле жилого дома. Выясняем последствия,

– написал глава Николаева.

На месте взрыва ракеты работают экстренные службы. Пока не сообщают, какие именно повреждения есть в доме, поэтому количество пострадавших может возрасти.

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Распространять фото и видео последствия российского удара можно только после того, как это сделают представители власти или государственные службы. Если сделать это слишком быстро, то враг может скорректировать огонь, нанеся значительно больший вред.