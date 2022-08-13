Николаев обстреляли: одна из ракет разорвалась прямо во дворе дома
По Николаеву вечером 13 августа нанесли ракетный удар. Один из российских боеприпасов разорвался во дворе жилого дома. К сожалению, без раненых не обошлось.
Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в 21:09. Удар нанесли примерно за час до этой публикации. Днем ранее система противовоздушной обороны смогла сбить ракету в районе Южноукраинской АЭС.
Заметьте В Харькове после обстрелов тотально перебиты сети теплотрасс, – ОВА
Ракета разорвалась в одном из районов Николаева.
Третья воздушная тревога за сутки началась в Николаевской области практически в момент, когда жители услышали первые взрывы. К сожалению, во время нее получил ранения по меньшей мере один человек.
Около 8 вечера Николаев обстреляли. В одном из районов ракета разорвалась возле жилого дома. Выясняем последствия,
– написал глава Николаева.
На месте взрыва ракеты работают экстренные службы. Пока не сообщают, какие именно повреждения есть в доме, поэтому количество пострадавших может возрасти.Важно! Распространять фото и видео последствия российского удара можно только после того, как это сделают представители власти или государственные службы. Если сделать это слишком быстро, то враг может скорректировать огонь, нанеся значительно больший вред.
Недавно – Ким рассказал детали жестких обстрелов Николаева: смотрите видео