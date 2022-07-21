Остались только руины: кадры страшных последствий ночного обстрела Николаева
В ночь на 21 июля оккупанты выпустили по Николаеву 7 ракет. Вражеские снаряды попали в АЗС, склад, газопровод и другие объекты инфраструктуры.
После двух относительно спокойных дней местные жители услышали взрывы около 3 часов ночи. Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Николаева Александр Матюшенко.
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В результате обстрела очень много повреждений
По его словам, известно, что враг ударил по городу из зенитно-ракетного комплекса С-300. В последнее время оккупанты часто выбирают этот вид вооружения для ударов по Николаеву.
Ужасные последствия ракетного удара по Николаеву 21 июля: смотрите видео
Ракеты ударили по объектам инфраструктуры. Разрушения и повреждения получили АЗС, шиномонтаж, автомойка, газопровод и помещение склада. На нескольких объектах, которые попали под обстрел, произошло возгорание. К счастью, спасатели смогли их быстро ликвидировать.
Как рассказал журналист, недалеко от шиномонтажа расположен офис частной компании, которая занималась обустройством солнечных панелей. Это здание также сильно пострадало – увидеть это можно в видео выше.
Также известно, что удар пришелся по исторической части Николаева. В основном там – частный сектор и жилые дома, которые также пострадали от обстрела. Работники районной администрации и коммунальщики помогают жителям Николаева ликвидировать последствия удара россиян.
Пострадал один человек
В результате обстрела пострадал один человек. На момент удара он был на своем рабочем месте – в шиномонтаже. Оказавшись в 10 – 15 метрах от места попадания, он лег на пол и ждал, пока завершится обстрел. Известно, что он получил легкие ранения, но у него сотрясение мозга.
Россияне также уничтожили гуманитарный склад
- Как ранее сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, на складе, в который попали 2 российские ракеты, было очень много гуманитарной помощи для населения.
- По его словам, полностью сгорели тысячи тонн продукции, предназначенной для детей и пожилых людей.
- После обстрела от склада остались сами развалины.