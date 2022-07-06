Могут обойти в сторону Одессы, – Ким считает, что Николаев пока не является стратегической целью россиян

Большой концентрации вражеского войска на Николаевском направлении не наблюдают. Поэтому похоже, что захват Николаева пока не является приоритетной целью российской армии.

Об этом глава областной военной администрации Виталий Ким заявил в интервью. Он отметил, что сейчас Николаев – прифронтовой город.

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Николаев – не стратегическая точка

Вражеские силы сконцентрированы на Востоке Украины. Николаев оккупанты могут просто обойти в сторону Одессы. В то же время Ким заметил, что логикой в действиях россиян нельзя пользоваться.

Говорить, что им нужен Николаев – нет. У нас не так много того, что можно вывозить и воровать. Унитазы не самые новые. Поэтому не считаю, что у них Николаев как стратегическая точка. Они могут его обойти и идти в сторону Одессы,

– объяснил глава ОВА.

Он добавил, что главная цель врага – уничтожить экономику Украины. Владимир Путин хочет ухудшить уровень жизни украинцев, чтобы повысить свой рейтинг в России.

Добавим, что недавно в Николаеве решили сократить продолжительность комендантского часа. Теперь выходить на улицу запрещено в пределах 23:00 – 06:00 часов. Ранее комендантский час действовал с 22:00 до 06:00.

Последние новости о войне в Украине

6 июля умерла 4-летняя девочка, которая получила серьезные ранения во время вражеского обстрела Бахмута 3 июля.

Вооруженные Силы Украины ликвидировали уже 36 500 российских оккупантов. Только за минувшие сутки вражеские войска лишились 150 военных, 6 танков, 17 боевых бронированных машин, 2 средств ПВО, 6 артиллерийских систем и других видов оружия.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко рассказал, что россияне запустили ракеты по Торецку. Смертоносные снаряды попали в 2 жилых дома в частном секторе. Известно, что один местный житель получил ранения, а еще 3 человека находятся под завалами. Кириленко призвал население эвакуироваться в более безопасные области Украины.

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