Могут обойти в сторону Одессы, – Ким считает, что Николаев пока не является стратегической целью россиян

6 июля 2022 , 13:28
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Источник:

"Украинская правда"

Большой концентрации вражеского войска на Николаевском направлении не наблюдают. Поэтому похоже, что захват Николаева пока не является приоритетной целью российской армии.

Об этом глава областной военной администрации Виталий Ким заявил в интервью. Он отметил, что сейчас Николаев – прифронтовой город.

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Николаев – не стратегическая точка

Вражеские силы сконцентрированы на Востоке Украины. Николаев оккупанты могут просто обойти в сторону Одессы. В то же время Ким заметил, что логикой в действиях россиян нельзя пользоваться.

Говорить, что им нужен Николаев – нет. У нас не так много того, что можно вывозить и воровать. Унитазы не самые новые. Поэтому не считаю, что у них Николаев как стратегическая точка. Они могут его обойти и идти в сторону Одессы,
– объяснил глава ОВА.

Он добавил, что главная цель врага – уничтожить экономику Украины. Владимир Путин хочет ухудшить уровень жизни украинцев, чтобы повысить свой рейтинг в России.

Добавим, что недавно в Николаеве решили сократить продолжительность комендантского часа. Теперь выходить на улицу запрещено в пределах 23:00 – 06:00 часов. Ранее комендантский час действовал с 22:00 до 06:00.

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Автор: Софія Мінджоса