Полиция показала видео с места теракта на заправке в Николаеве
- На территории нерабочей АЗС в Николаеве произошел взрыв, в результате которого пострадали семь правоохранителей, двое из них в тяжелом состоянии.
- Полиция квалифицирует инцидент как теракт и начала уголовное производство, проводя расследование для установления обстоятельств и виновных лиц.
В Николаеве 23 февраля на территории нерабочей АЗС произошел взрыв, в результате которого пострадали полицейские. Правоохранители квалифицировали эту трагедию как теракт.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
Что происходило в Николаеве после теракта?
В полиции напомнили, что 23 февраля около 18:10 на территории нерабочей автозаправочной станции в Николаеве произошел взрыв неизвестного устройства. На момент происшествия на территории АЗС находились сотрудники патрульной полиции, которые прибыли на пересменку.
Предварительно установлено, что сдетонировало взрывное устройство, происхождение которого сейчас устанавливают правоохранители. В результате взрыва телесные повреждения различной степени тяжести получили семеро правоохранителей, двое из которых находятся в тяжелом состоянии,
– отметили правоохранители.
Также были повреждены транспортные средства полиции.
На месте теракта в Николаеве продолжает работать полиция / Фото Нацполиции
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие профильные службы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
В полиции также показали, как сейчас выглядит место теракта в Николаеве.
Что происходит на месте теракта в Николаеве сейчас / Видео Нацполиции
Правоохранители уже начали уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины – террористический акт. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к совершению преступления.
Еще один теракт произошел в Днепре
В Днепре вечером 23 февраля произошел взрыв в административном здании Нацполиции. В результате этого было повреждено райотдел полиции области.
Впоследствии в полиции рассказали, что взрыв произошел ориентировочно в 20:30. Взрывной волной в полицейском здании были повреждены окна помещения, мебель, а также компьютерная техника.
Пострадавших из-за инцидента – нет. На месте продолжают работать правоохранители.