Оккупанты писали, что в отеле Николаева были иностранные наемники: кто там был на самом деле

В Николаеве ночью 28 апреля обстреляли гостиницу, когда там находились люди. Российские пропагандисты подтвердили, что их армия обстреляла этот отель, а также цинично заявили, что там находятся "иностранные наемники",

Однако информация о наличии военных в отеле в Николаеве совершенно не соответствует действительности. Об этом в эфире телемарафона заявил городской глава Николаева Александр Сенкевич, передает 24 Канал.

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Что писали россияне об ударе по гостинице в Николаеве

Российское агентство международной информации "РИА Новости" распространило информацию относительно последнего дронового удара по Николаеву, тем самым подтвердив причастность России к очередному военному преступлению.

Пропагандисты писали, что российские военные ударили по Судостроительному заводу в Николаеве, где собирали дроны и тренировалась морская пехота. Эту информацию оккупантам сообщил так называемый координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Еще один удар, по словам оккупантов, пришелся по гостинице, где якобы проживало более 20 англоязычных иностранных наемников. Однако, как всегда, россияне опозорились своей очередной пропагандой.

Кто действительно останавливается в отеле в Николаеве

Мэр Николаева Александр Сенкевич предположил, что российский удар по гостинице в Николаеве мог быть связан с тем, что в этих отелях останавливаются миссии международных организаций, таких как ООН, Красный Крест и так далее.

Периодически останавливаются там делегации. Собственно, Люди, какие, как мне кажется, приводят эти ракеты, они не очень разбираются, кто военный, а кто нет,

– заявил он.

Городской голова отметил, что это не оправдывает вражеские удары ракетами по гостиницам в центре города. Там ведь никаких военных объектов не было, поэтому это снова очередная террористическая атака.

Сенкевич также подчеркнул, что в городе до сих пор существуют коллаборанты, но за ними очень активно работает Служба безопасности Украины.

"Интеллектуальное качество их (коллаборантов – 24 Канал) очень низкая, поэтому они мало в чем разбираются. И я связываю это исключительно с тем, что они могли подумать, что там (в отеле– 24 Канал) какие-то военные. Или что-то там еще, иностранный легион, там дипломатические номера иностранные, значит "натовские войска",– рассказал Сенкевич.