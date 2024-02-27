В Николаеве на дамбе перевернулся грузовик с дизтопливом: одна полоса движения перекрыта
27 февраля 2024, 21:28Читати новину українською
Источник:Александр Сенкевич
В Николаеве на дамбе Варваровского моста произошла авария. Перевернулся грузовик с дизтопливом.
В результате инцидента одна полоса движения временно перекрыта, что затрудняет проезд по этому участку. Об этом сообщает местная власть.
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Что известно
27 февраля в 20:43 городской голова Николаева сообщил, что на дамбе Варваровского моста перевернулся грузовик с дизтопливом.
Он отметил, что одна из полос движения сейчас перекрыта, поэтому движение по этому участку затруднено.
На месте работает патрульная полиция. Также туда направляется 10 взвод ГСЧС – будут обрабатывать загрязненную поверхность спецсредствами,
– добавил Сенкевич.
Аварии и ДТП: последние новости
- Утром 27 февраля в столице произошла авария с участием трамвая и грузовика в районе Отрадного массива и местности Борщаговка. К счастью, пострадавших нет.
- Также утром 26 февраля ужасное ДТП произошло на Львовщине. Предварительно, водитель автомобиля "ВАЗ 2109" не справился с управлением и выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. Водитель и двое пассажиров легковушки погибли. Еще три человека получили травмы.
- В тот же день в Киеве также произошло ДТП с участием микроавтобуса. Правоохранители сообщили, что водитель автобуса "БАЗ" потерял контроль на закругленном участке дороги, из-за чего слетел в кювет. Шестеро пассажиров и водитель транспортного средства получили телесные повреждения.