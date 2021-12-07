В Николаеве водитель выбросил из автобуса и избил пассажира-хама

В одном из николаевских автобусов случился неприятный инцидент. Пассажир хамил кондуктору, который просил показать билет. Из-за этого водитель буквально выбросил мужчину из автобуса и нанес ему несколько ударов.

После того, как водитель на улице избил пассажира, последний пытался вернуться в автобус. Однако внутрь его не пустили.

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Пассажир оскорблял кондуктора

Кондуктор подошел к пассажиру и попросил показать билет, на что тот начал гневно выражаться и оскорблять его и водителя автобуса. На видео инцидента попали кадры, как разгневанный водитель бросился на грубияна и пытался вытащить его на улицу. В этом ему помогал другой пассажир.

На улице водитель швырнул пассажира в лужу, а затем нанес ему несколько ударов ногой. После этого, он вернулся в салон, что хотел и сделать мужчина, который хамил. Однако другой пассажир, помогавший водителю вытащить мужчину на улицу, не пустил его внутрь.

После инцидента водитель автобуса закрыл дверь и поехал дальше, а пассажир-хам остался на улице.

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