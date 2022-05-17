В Николаеве воду будут подавать по часам: график

С понедельника 16 мая в Николаеве был установлен график подачи воды. Так, николаевцы смогут воспользоваться водоснабжением только в определенные часы

В Николаеве установили график подачи воды населению

Об этом сообщили в городском коммунальном предприятии "Николаевводоканал". На прошлой неделе его работники наполняли водопроводную сеть города. Из-за этого были ответные перебои с водоснабжением.

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Теперь, начиная с 16 мая, воду будут централизованно подавать согласно установленному графику :

с 7 до 10 утра,

с 18 до 20 вечера.

В водоканале заверили, что в этих временных промежутках воды в кранах может не быть только в случае проведения ремонтных работ. Но об этом обязательно будут предупреждать заранее.

В период, когда водоснабжение не будет, работники МКП будут заполнять водопроводную сеть. Это необходимо для того, чтобы очистить воду, которую сейчас берут из Бугского лимана, а она требует больше времени на очищение.

Вместе с тем в николаевском водоканале напомнили, что сейчас воду из кранов можно использовать только для хозяйственно-бытовых нужд. Употреблять ее запрещено.

Ситуация в Николаевской области: что известно

Источники 24 канала в ОВА сообщили, что вечером 16 мая в результате вражеского обстрела поселка городского типа Первомайское повреждена пятиэтажка и жилой дом. Однако обошлось без человеческих жертв.

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Также 16 мая российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев. По центральному району города нанесли удар из реактивных систем залпового огня. В результате повреждены остановки общественного транспорта, несколько частных магазинов, торговый центр, газопровод и автомобили.

Утром перед этим россияне попали ракетой в Ингульский район Николаева. В результате начался пожар в мебельном магазине, сгорел автомобиль, повредились окна жилых домов и газопровод низкого давления.

15 мая враг атаковал с артиллерии села Пришиб и Веселое, принадлежащие к Березнеговатской ОТГ. В частности, под обстрелы попали жилые дома. В результате погибли 2 гражданских в Пришибе, а еще двое были ранены в Веселом.

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