Жестко били и не давали воду с едой: в Николаевской области показали пыточную оккупантов
Источник:СБУ
В ходе временной оккупации Николаевской области российские захватчики и их приспешники создали специальное место, где подвергали украинских граждан многочисленным пыткам. В сети появились фотографии этой пыточной.
Служба безопасности Украины опубликовала фотографии с Николаевской области и рассказала об издевательствах российских оккупантов над местным населением. Когда область находилась во временной оккупации россиян, захватчики и коллаборанты совершали военные преступления, передает 24 Канал.
К теме Заставляли копать себе могилу, – 57-летняя украинка описала в Конгрессе США зверства россиян
Что известно о виновных
СБУ продолжает системно разоблачать россиян и коллаборантов. На этот раз было установлено ещё 3 человека. Ими оказались бывшие граждане Украины, перешедшие на сторону врага. Первоначально они добровольно присоединились к полку донецких боевиков. Один злоумышленник был назначен "командиром", а двое других стали его подчиненными. После полномасштабного российского вторжения эта тройка приняла участие в боях на южном фронте на стороне вражеских сил. Когда Николаевщина находилась во временной оккупации, россияне назначили так называемого "командира" быть "военным комендантом".
Вход в пыточную / Фото СБУОбратите внимание! Все три предателя уже получили подозрения сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Их обвиняют в государственной измене, сотрудничестве с врагом и военных преступлениях.
Кого оккупанты держали в пыточной
Злоумышленники незаконно задерживали и похищали жителей одного из поселков Баштанского района. Всего коллаборанты удерживали 4 пострадавших. Среди них были люди, ранее служившие в Вооруженных Силах Украины. Граждан поместили в погреб и в холодное подсобное помещение.
Именно здесь россияне и коллаборанты пытали украинцев / Фото СБУ
Что предатели хотели от своих жертв
Оккупанты пытались склонить пострадавших к сотрудничеству с Россией. Ещё злоумышленники хотели получить от них информацию о ВСУ. Колаборанты с этой целью жестоко избивали людей в пыточной, а также лишали их доступа к воде, пище, свежему воздуху и нормальным санитарным условиям.
Людей держали в антисанитарных условиях / Фото СБУ
Читайте также "Ежедневно боялась, что придется хоронить животных": история оккупации и восстановление убежища "Сириус"
Как россияне относятся к украинцам на оккупированных территориях
- В русский плен попадают не только взрослые. Советница-уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук в эксклюзивном интервью 24 Канала объяснила, с чем детям приходится сталкиваться.
- В Запорожской области во время оккупации Черниговки захватчики обустроили в поселке газовые камеры. Командир батальона Росгвардии Аюба Эльдаров формировал карательные отряды и лично участвовал в пытках украинских патриотов.
- Переселенка из Энергодара поделилась своими воспоминаниями. Она рассказала о русских и коллаборантах, а также описала, как постепенно менялась жизнь в этом городе с приходом захватчиков.