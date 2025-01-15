Вслепую искал в огне: на Николаевщине 16-летний парень спас младшего брата во время пожара

В селе Ивановка на Николаевщине произошел пожар, который мог привести к трагедии, если бы не геройский поступок 16-летнего Дмитрия. Парень, рискуя своей жизнью, спас из горящего дома своего 8-летнего брата Владислава.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС. К сожалению, младший брат Дмитрия получил ожоги и сейчас находится в больнице в Николаеве.

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Как парню удалось спасти своего младшего брата

Мать шестерых детей Людмила Амальская находилась во дворе, когда внезапно почувствовала запах дыма. Ее дети еще спали. Самый младший сын Владислав попал в наибольшую опасность - густой дым быстро заполонил дом, что усложнило поиски. Людмила пыталась спасти сына, но из-за сильной задымленности не смогла этого сделать.

Услышав крик матери, 16-летний Дмитрий без колебаний бросился в горящий дом. Вслепую он нашел брата и вынес его на руках. Несмотря на густой дым и опасность, Дмитрий передал Владика матери, которая немедленно оказала ему первую помощь.

16-летний Дмитрий / Скриншот

Но парень не остановился на достигнутом. Вместе с другим братом Кириллом он пытался потушить пожар до приезда спасателей, чтобы спасти дом для своей большой семьи.

Как Дмитрий спасал младшего брата из горящего дома: смотрите видео

Владислав получил ожоги и сейчас находится на лечении в Николаеве после операции, но врачи надеются на его скорое выздоровление. Дмитрий с теплом вспоминает о брате.

Владик очень добрый и послушный. Мне его очень жаль, но я верю, что он быстро выздоровеет, и мы снова будем вместе,

– поделился парень.

Спасатели наградили Дмитрия за смелость, подарив семье ценные вещи и передав детям вкусности. Сейчас семья временно живет у родственников, а соседи помогают восстановить их дом после пожара.