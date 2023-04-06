В Николаевской области мужчина устроил скандал из-за украинского флага на магазине

На Николаевщине мужчина устроил скандал из-за того, что на крыше одного из магазинов развевается украинский флаг. Свои возмущения выразил житель села Прибужье.

Мужчина считает, что магазин – это не государственное учреждение и там не нужен украинский флаг. Соответствующее видео уже распространилось по сети, информирует 24 Канал.

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Скандал из-за флага в Николаевской области

На обнародованном видео можно увидеть, что житель Николаевщины пожаловался, что на крыше магазина висит украинская символика. Он назвал магазин не государственным учреждением и отметил, что на других подобных постройках нет флагов.

Ты его заработал, что повесил? Это государственное учреждение? Повесьте себе дома,

– цинично сказал мужчина.

Владельцы магазина возмутились высказываниями мужчины и считают их неприемлемыми. Они даже хотели вызвать полицию.

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