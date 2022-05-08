Николаевщину россияне обстреливали ракетами и "Смерчами": есть разрушения и пострадавшие
Источник:Оперативное командование "Юг"
Российские захватчики продолжают обстреливать украинские города. В частности, 7 мая оккупанты выпустили по Николаевщине 4 крылатых ракеты.
Также населенные пункты области обстреливали из "Смерчей". Враги повредили жилые дома.
Стоит прочесть Россияне за сутки атаковали Одессу 6 ракетами, еще 4 запустили по области: последствия попаданий
Оккупанты обстреляли Николаевщину ракетами и "Смерчами"
В оперативном командовании "Юг" рассказали, что 7 мая на линии столкновения в Херсонской и Николаевской областях оккупанты не проявляли активности. В то же время, не прекращались вражеские ракетные удары и артиллерийские и минометные обстрелы.
В частности, захватчики выпустили по Николаевской области 4 крылатые ракеты. Кроме этого, враги трижды атаковали Николаев и пригород реактивными системами залпового огня "Смерч".
Покрывая огнем объекты инфраструктуры, враг разрушает и жилые дома, и малый бизнес, и культурное наследие, и самое ценное – человеческие жизни.
– добавили в ОК "Юг".
К сожалению, в результате вражеских обстрелов есть пострадавшие.
К теме Под обстрел оккупантов попал филиал Николаевоблэнерго: внутри находились работники
Кратко о ситуации в Николаевской области
- Приблизительно в 23:00 7 мая появилась информация о взрывах в Николаеве. Местных жителей призвали не оставлять укрытия.
- Перед этим, примерно в 17:45, городской голова Александр Сенкевич сообщил об очередном "прилете". Вражеская ракета приземлилась в нежилом районе города.
- В тот же день захватчики обстреляли филиал Николаевоблэнерго. Во время обстрела там находились более 20 человек. Он случился без объявления воздушной тревоги.
- Кроме этого, захватчики раньше разрушили водопровод, поэтому у жителей Николаева пока нет воды.
- Титулованная теннисистка Леся Цуренко решила им помочь и направила на счет благотворительного фонда "Светлые люди" немалую сумму для закупки питьевой воды.
- Сенкевич рассказал, что 6 мая в Николаеве начали наполнять резервуары в разных районах города водой из реки Южный Буг. Перед этим она проходит процесс очищения.
Смотрите обращение от представителя ОК "Юг":