Почти вся Николаевская область освобождена от оккупантов, – Костенко

Украинские военные освобождают от российских оккупантов Николаевскую область. Воины выбили захватчиков из Снегиревки. В Генштабе и Николаевской ОВА пока не подтвердили освобождение области. Деоккупацию ждут еще около 20 поселков.

Об освобождении поселка рассказал депутат Украины, секретарь оборонного комитета Верховной Рады, военный ВСУ Роман Костенко.

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По его словам, сейчас идет зачистка оккупантов в Снегиревке, но поселок полностью под контролем ВСУ.

Уважаемые украинцы, нахожусь в центре города Снигиревка. Он уволен нашими силами обороны. В настоящее время проходит зачистка города. Это последний город, который удерживался противником, принадлежащий Николаевской области,

– сообщил Костенко.

Поселки, требующие освобождения

В то же время, официального подтверждения освобождения Николаевщины не было ни от руководителя областной военной администрации Николаевщины Виталия Кима, ни от Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Обратите внимание! По данным DeepState, в Николаевской области нужно уволить еще около 20 поселков.

24 канал проанализировал карту боевых действий, захватчики все еще находятся в поселках: Вавилово, Центральное, Первомайское, Ореховское, Баратовка, Великополье, Виноградное, Светлая дача, Луч, Суворое, Гуляйгородок и другие.

В частности, Кинбурнский полуостров, расположенный на левом берегу Днепра – до сих пор под контролем захватчиков, а это тоже Николаевская область. Поэтому следует ожидать официальных подтверждений об освобождении Николаевщины.

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В то же время глава Офиса Президента Андрей Ермак интригует в соцсетях. Почти одновременно с видеообращением Костенко он написал, что "вскоре следует ожидать хороших новостей".

Кратко об освобождении Снегиревки:

9 ноября появились первые данные об интенсивных боях за Снегиревку Баштанского района Николаевской области, граничащую с Херсонской областью. Само освобождение Снигиревки открыло ВСУ путь на Херсон.

10 ноября ВСУ подтвердили, что освободили Снигиревку. Поселок был освобожден силами 131 отдельного разведывательного батальона.

Поэтому УСУ имеют возможность продвигаться дальше – на Херсонщину, и уже активно освобождают поселки этой области. В частности, сине-желтые флаги подняли в Киселевке, Борозенском, Станиславе и Павловке.

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