Николаевские десантники нещадно уничтожают российских оккупантов

Украинские военные похвастались очередными успехами на Юге. Им удалось уничтожить технику оккупантов и захватить трофеи.

Удачную атаку провели защитники из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Николаева.

К теме Украинские воины уничтожили авто с боекомплектом и блиндаж оккупантов: мощное видео

Десантники бьют россиян на Юге

Украинские военные уничтожили две единицы техники и захватили трофейные противотанковые ручные гранатометы (РПГ).

Трофейные РПГ, которые захватили украинские военные / Фото 79 отдельная десантно-штурмовая бригада Николаев

Добавим, утром украинские защитники уничтожили два беспилотника "Орлан". Первый – на Николаевщине, второй – на Херсонщине. Эти аппараты помогали оккупантам корректировать огонь артиллерии.

Какая ситуация на Юге Украины

Сейчас россияне придерживаются тактики закрепления на захваченных территориях. Активных боевых действий пока нет, однако оккупанты наносят обстрелы из артиллерии и реактивных систем залпового огня по линии столкновения. К примеру, они обстреляли "Смерчами" Николаевщину и нанесли удар ракетой типа "Москит". Пострадавших нет.

Кроме того, в северо-западной части Черного моря продолжает маневрировать корабельная группа, на которой расположены носители крылатых ракет. Есть высокая вероятность дальнейших ракетных ударов по территории Украины.

Российские кафиры продолжают рассказывать разные "сказки" местному населению Херсонщины и Николаевщины, чтобы привести к власти коллаборантов. Так, они разворовывают разные запасы с сельскохозяйственных предприятий, а также обвиняют украинские власти в создании гуманитарной катастрофы. Однако именно россияне не дают ввезти помощь местному населению.

Сами же захватчики имитируют гуманное отношение, демонстративно раздавая продуктовые наборы и медикаменты местному населению, отмечают в оперативном командовании "Юг".

Потери врага за 6 мая

Совсем скоро украинские военные уничтожат 25 тысяч российских оккупантов. Следует добавить, что данные о потерях личного состава врага являются ориентировочными. Из-за активных и интенсивных боевых действий трудно подсчитать точное количество уничтоженных российских солдат. Их может быть даже больше, чем указывают в официальных данных. По состоянию на 6 мая, Вооруженным Силам Украины удалось уничтожить:

российских военных – 24 900 человек;

танков – 1110 единиц;

ББМ (боевых бронированных машин) – 2686 единиц;

артиллерийских систем – 502 единицы;

средств ПВО – 83 единицы;

самолетов и вертолетов – 199 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 1926 единиц;

кораблей и катеров – 11 единиц;

БПЛА (беспилотников) оперативно-тактического уровня – 324 единицы;

специальной техники – 38 единиц;

крылатых ракет – 90 единиц.

Больше потерь за прошедшие сутки, 5 мая, противник получил на Лиманском и Кураховском направлениях на Донбассе.

Важно: защитники на "Азовстали" поют патриотические песни