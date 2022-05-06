Вдалу атаку провели захисники з 79 окремої десантно-штурмової бригади Миколаєва.

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Десантники б'ють росіян на Півдні

Українські військові знищили дві одиниці техніки та захопили трофейні ручні протитанкові гранатомети (РПГ).

Трофейні РПГ, які захопили українські військові / Фото 79 окрема десантно-штурмова бригада Миколаїв

Додамо, вранці українські захисники знищили два безпілотники "Орлан". Перший – на Миколаївщині, другий – на Херсонщині. Ці апарати допомагали окупантам коригувати вогонь артилерії.

Яка ситуація на Півдні України

Зараз росіяни дотримуються тактики закріплення на захоплених територіях. Активних бойових дій поки немає, однак окупанти завдають обстріли з артилерії та реактивних систем залпового вогню по лінії зіткнення. До прикладу, вони обстріляли "Смерчами" Миколаївщину та завдали удару ракетою типу "Москіт". Постраждалих немає.

Крім цього, у північно-західній частині Чорного моря продовжує маневрувати корабельна група, на якій розташовані носії крилатих ракет. Є висока ймовірність подальших ракетних ударів по території України.

Російські окупанти продовжують розповідати різні "казочки" місцевому населенню Херсонщини та Миколаївщини, щоб привести до влади колаборантів. Так, вони розкрадають різні запаси із сільськогосподарських підприємств, а також звинувачують українську владу у створенні гуманітарної катастрофи. Однак саме росіяни не дають завезти допомогу місцевому населенню.

Самі ж загарбники імітують гуманне ставлення, демонстративно роздаючи продуктові набори та медикаменти місцевому населенню, – наголошують в оперативному командуванні "Південь".

Втрати ворога за 6 травня

Зовсім скоро українські військові знищать 25 тисяч російських окупантів. Варто додати, що дані про втрати особового складу ворога є орієнтовними. Через активні та інтенсивні бойові дії важко підрахувати точну кількість знищених російських солдатів. Їх може бути навіть більше, ніж вказують в офіційних даних. Наразі, станом на 6 травня, Збройним Силам України вдалося знищити:

російських військових – 24 900 осіб;

танків – 1110 одиниць;

ББМ (бойових броньованих машин) – 2686 одиниць;

артилерійських систем – 502 одиниці;

засобів ППО – 83 одиниці;

літаків та гелікоптерів – 199 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 1926 одиниць;

кораблів та катерів – 11 одиниць;

БПЛА (безпілотників) оперативно-тактичного рівня – 324 одиниці;

спеціальної техніки – 38 одиниць;

крилатих ракет – 90 одиниць.

Найбільше втрат за минулу добу, 5 травня, противник отримав на Лиманському та Курахівському напрямках на Донбасі.

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