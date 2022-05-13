Николаевские десантники сбили российский беспилотник комплекса РЭБ "Леер"

У наших николаевских десантников пополнение сбитой авиации врага. В этот раз бойцы "приземлили" российский БПЛА комплекса РЭБ "Леер".

Военнослужащие 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины ежедневно радуют украинцев уничтожением техники оккупанта. в Министерстве обороны Украины сообщили о сбитом летательном аппарате российского комплекса радиоэлектронной борьбы "Лейер".

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Военнослужащий разведывательного подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады из стрелкового оружия сбил беспилотный летательный аппарат комплекса радиоэлектронной борьбы "Леер", предназначенный для подавления GSM связи.

– написали в сообщении.

Ликвидированный летательный аппарат РЭБ "Леер" / фото ДШВ ВСУ

Что известно о РЭБ "Леер"

Вражеский комплекс радиоэлектронной борьбы предназначен для подавления GSM связи с помощью помех. Они передаются из беспилотного летательного аппарата.

По предварительным данным, первые модели комплекса "Лейер" поступили в войска противника еще в 2015 году. Впоследствии в 2017 году российский комплекс был модернизирован. Он был модернизирован беспилотным летательным аппаратом. На сегодняшний день комплекс способен подменять башни сотовой связи и отправлять абонентам SMS, а также звуковые сообщения. В частности, в обозримом будущем БПЛА сможет транслировать небольшие видеоролики, вероятно, для распространения кремлевской пропаганды.

Внешний вид летательного аппарата РЭБ "Леер" / фото ОПК

Как Вооруженные Силы Украину ликвидируют авиацию врага

9 мая сообщили, что штурмовики Закарпатской бригады охотились за еще одним российским беспилотником. Речь идет про многоцелевой "Орлан-10", который пытался следить за позициями украинских военных.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что украинским бойцам удалось сбить беспилотник в небе над областью. Демонстрируя фото, ВСУ написали, что это – "еще одна удачная охота".

ОК "Юг" сообщило, что оккупанты продолжают осуществлять воздушную разведку с помощью беспилотных летательных аппаратов. Однако точным поражением противовоздушной обороны Украины очередной "Орлан-10" бесславно пошел ко дну моря.

В Одесской области ВСУ ликвидировали ударный беспилотный летательный аппарат "Форпост".

Всего лишь за сутки 4 мая Вооруженные Силы Украины отбили 11 вражеских атак на Донбассе. Бойцы ликвидировали 5 вражеских танков, 7 единиц боевой бронированной техники, 5 автомобилей, 2 самолета Су-30, а также 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и "ZALA-421".

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