Ким рассказал, кто владелец телеграм-канала "Николаевский Ванек"

Телеграм-канал "Николаевский Ванек", который по состоянию на сейчас имеет более 2,6 миллиона подписчиков, ведет реальный человек по имени Иван. Этот человек является настоящим патриотом Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главы Николаевской ОВА Виталия Кима в интервью ТСН.

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Ким раскрыл новые детали о "Николаевском Ваньке"

Ким рассказал, что познакомился с автором телеграм-канала "Николаевский Ванек", когда он не был популярным и имел около 30 тысяч подписчиков. Тогда председатель Николаевской ОВА вместе с Иваном, владельцем канала, обдумывали, как развивать телеграмм.

Это реальный человек, который очень патриотический, и он не занимается рекламой или политической деятельностью. Предлагали кучу денег за разное. Он не занимается рекламой. Не занимается какой-то политической деятельностью. Тупо запаянный по войне ради победы парень. Парень идейно работает,

– поделился Ким.

По его словам, владельца телеграм-канала очень тригерит, что многие люди наживаются на войне. Также Ким рассказал, что "Николаевский Ванек" спит меньше, чем он.

"Я ему звоню в 23:00 и спрашиваю, проснулся ли он. Он может пойти спать в 11:00 дня. Были случаи, когда он полтора суток не спал совсем", – добавил Ким.

Глава Николаевской ОВА предположил, что автор известного канала когда-то таки появится на публику, но, может, и не появится. Ким, сквозь улыбку, добавил, что обсудит эту идею с "Ваньком".

Также Ким отверг предположение, что он является "Николаевским Ваньком". Он подчеркнул, что это другой человек, который "имеет свою голову" и работает ради Украины.

Ким добавил, что автор "Николаевского Ванька" моложе его, но возраст парня не назвал.